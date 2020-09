Migranti, la visita di Lamorgese rinfocola le polemiche

La visita del Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Trieste ha rinfocolato le polemiche politiche. A Debora Serracchiani, che ha contestato il governatore Massimiliano Fedriga sulla frase in merito all'ordinanza del presidente della Sicilia Musumeci, replica l'assessore Pierpaolo Roberti. "Serracchiani la smetta di pontificare da Roma su come andrebbe gestita l'emergenza immigrazione in Friuli Venezia Giulia: se, nel corso del suo mandato da presidente della Regione, avesse fornito risposte adeguate al problema, oggi non ci troveremmo in queste condizioni".

Quanto all'impegno dell'Amministrazione regionale, Roberti ricorda i 7 milioni di euro erogati ai Comuni per affrontare l'emergenza dei minori non accompagnati, i 40 dipendenti assegnati alla Corte d’Appello per accelerare le pratiche relative ai richiedenti asilo e l'installazione di un impianto di videosorveglianza alla Cavarzerani: "tre esempi, ma se ne potrebbero fare a decine, di come la Regione sia intervenuta in modo estremamente concreto per arginare il problema dell'immigrazione clandestina in Friuli Venezia Giulia, spesso facendosi carico di oneri non di propria diretta competenza pur stare al fianco dei sindaci e, più in generale, della nostra comunità".

"In cambio - sottolinea l'assessore - il Governo si è dimostrato molto presente quando si è trattato di impugnare le nostre leggi, ma al contempo non ha fornito alcuna risposta credibile sul tema immigrazione".

"Quanto a Serracchiani - prosegue Roberti - basta ricordare cosa ci ha lasciato in eredità: 5000 richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia, l'occupazione del Silos a Trieste e di galleria Bombi a Gorizia e, non ultima, la Cavarzerani di Udine con oltre mille clandestini. Risultati - ironizza l'assessore - di tutto rispetto, alla luce dei quali ha preferito non ricandidarsi e optare per un comodo seggio al Parlamento, garantitole dai voti dei cittadini calabresi".

Non si fa attendere la controreplica di Serracchiani: "Questo concetto la Lega non lo vuol capire: chi governa la Regione oggi ne risponde, in ogni aspetto. Certo, chi ha la memoria corta non ricorda che sotto il principato del truce Salvini i migranti andavano a dormire sotto il palazzo di Fedriga. Sarà lo stesso problema di memoria che ha fatto dimenticare l'occupazione del Silos nella Trieste di Polidori. Si comprende che qualcuno qua voglia parlare a sproposito di Calabria invece che di Friuli Venezia Giulia", conclude Serracchiani.