“Il ministro Lamorgese si liberi dalla morsa filoimmigrazionista di Pd e 5 Stelle e dia ascolto, se non alla Lega, almeno ai colleghi Prefetti, disponendo misure urgenti per tutelare un territorio di frontiera come il Friuli Venezia Giulia e sgominare le organizzazioni criminali che si arricchiscono con la tratta di esseri umani.”



Lo chiede l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti.



“Soltanto ieri - spiega Roberti - durante la tradizionale conferenza stampa di Ferragosto, abbiamo sentito il ministro Lamorgese snocciolare con estrema naturalezza i numeri sugli arrivi di clandestini sul territorio nazionale: fredde cifre senza l’ombra di alcuna soluzione, con i droni che continuano ad essere un miraggio, i valichi secondari che rimangono aperti e i rinforzi annunciati ancora non pervenuti.”



“Ciò che i numeri non possono certificare, ma che è invece triste realtà, sono - sottolinea Roberti - l’esasperazione dei cittadini e le difficoltà delle autorità locali a gestire la quarantena dei migranti.”



“A fronte di tali evidenze - prosegue l’assessore - anche oggi, decine di clandestini sono stati scaricati da avidi trafficanti di uomini in provincia di Udine. Ecco perché - conclude Roberti - chiedo al ministro Lamorgese di intervenire e di dare ascolto non più alla maggioranza di governo, evidentemente accecata da un approccio ideologico al tema dell’immigrazione, bensì ai Prefetti.”