Migranti lungo i binari, i pendolari sono esasperati

Non si fermano i rintracci di migranti lungo i binari. Un fenomeno abbastanza recente ma che, negli ultimi giorni, ha provocato molti disagi a chi viaggia in treno dal momento che i convogli, in presenza di persone lungo la linea, sono costretti a rallentare o a fermarsi.

Per questo i Comitati Pendolari del Fvg, esasperati, lanciano un appello alle Istituzioni. “Ieri è stata una giornata assurda per il trasporto ferroviario in regione”, denunciano i pendolari. “Per tutto il giorno sono segnalati ritardi fino a 30 minuti causati da persone estranee presenti sui binari. Il problema dei migranti della rotta balcanica è molto serio e va risolto senza se e senza ma”.

“Il senso d’impotenza dell'utenza è totale difronte a un problema che pare non interessare chi di dovere. Ci appelliamo alle Istituzioni affinché intervengano per trovare soluzioni immediate, concrete ed efficaci per garantire la normale circolazione dei treni. Viaggiare in queste condizioni è impossibile”, concludono i pendolari.