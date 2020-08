Migranti, Martines ancora all'attacco di Boemo

“Altro che risolvere il problema. Il sindaco di Gonars se ne torna da Bologna con i migranti in auto. Il problema glielo risolvono i Prefetti e il Viminale, come sempre accade in questi casi. Boemo ha fatto la sua pagliacciata, ha dimostrato tutta la sua incapacità a ricoprire con responsabilità il ruolo di sindaco”. Queste le parole del Sindaco di Palmanova Francesco Martines, rivolte al collega di Gonars.

“Il problema dei migranti va affrontato con regole certe, non con il caos e il disordine sociale. L’accoglienza diffusa si è dimostrata molto efficace: a Palmanova abbiamo gestito centinaia di migranti in quattro anni. A piccoli gruppi li abbiamo fatti lavorare, li abbiamo controllati e integrati. Chi si è macchiato di reati è stato denunciato subito perché facilmente riconoscibile e controllato. Sbattere centinaia di persone in nuovi lager non garantisce sicurezza a nessuno. Portare minori in giro per l’Italia è l’ultima buffonata di un sindaco senza idee e senza senso di responsabilità”.