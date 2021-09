Migranti, non discriminare i bambini, creature innocenti

“I bambini sono le creature più innocenti eppure se nascono in Italia da genitori irregolari non hanno diritto nemmeno all’atto di nascita che ne certifichi l’esistenza: questi bambini subiscono una discriminazione che il Pd vuole correggere, in sintonia con la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma soprattutto con l’umanità e il buon senso. E’ merito degli autori e interpreti dello spettacolo ‘‘Bambini invisibili’, che ha debuttato sabato scorso al Centro Balducci di Zugliano in Friuli, tornare a richiamare l’attenzione della politica su questa ferita aperta e misconosciuta, sulla sorte di persone-fantasma”.

Lo afferma la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani, prima firmataria assieme a molti colleghi deputati dem del pdl che modifica le norme della Legge 94 del 2009, in base alla quale si prevede che per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici servizi è necessario esibire il permesso di soggiorno.



“Nonostante una circolare del Ministero dell’Interno che dà un'interpretazione in senso contrario alla legge del 2009 - spiega Serracchiani – la situazione ha bisogno di una soluzione normativa. La condizione giuridica dei genitori infatti non deve essere d’ostacolo al godimento del fondamentale diritto al riconoscimento legale di ogni nato in Italia e – conclude - auspico che almeno sui bambini si possa trovare un accordo largo”.