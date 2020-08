"Grazie alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell'ordine che in questo periodo di emergenza stanno svolgendo un lavoro eccezionale per quantità e qualità. Riponiamo fiducia nelle autorità tecniche di pubblica sicurezza, che sul territorio assolvono al loro ruolo con fermezza ed equilibrio". Sono in sintesi i concetti espressi oggi dalla senatrice Tatjana Rojc al questore di Trieste Giuseppe Petronzi, nel corso di un incontro in Questura.

La senatrice, che ha trasmesso "vicinanza e attenzione verso tutto il personale che in questi giorni è chiamato a uno sforzo di vigilanza particolare sulle misure di contenimento del contagio da Covid", ha anche approfondito alcuni aspetti relativi all'applicazione delle ordinanze nazionali e regionali, alla gestione del fenomeno della rotta balcanica e allo stato dell'organico.

In particolare, Rojc ha rilevato i "consistenti numeri dei minori non accompagnati e i connessi problemi di identificazione dell'età effettiva rispetto a quella dichiarata".

Rojc ha inoltre giudicato che "l'attuale contesto rende opportuno l'utilizzo dell'Esercito a supporto della Polizia, con risultati sensibili sul territorio triestino" ed ha auspicato che "i benefici del rafforzamento del dispositivo possano manifestarsi presto anche nei tratti ora più critici del nostro territorio regionale".