Migranti positivi, il Sap chiede più sicurezza per le forze dell'ordine

"E' da tempo che chiediamo tutele sanitarie per i poliziotti", denuncia il Sap, il Sindacato autonomo di Polizia di Udine, dopo la scoperta dei primi casi positivi tra i migranti in arrivo dalla rotta balcanica. "Abbiamo chiesto con insistenza, sia a livello locale sia a livello nazionale che gli stranieri, prima di essere trattati dai colleghi per le procedure d'identificazione, venissero sottoposti ad accurati controlli sanitari", spiega ancora il segretario provinciale Sap Nicola Tioni, ricordando "la prevista quarantena per le persone che provengono da almeno quei Paesi inseriti nella black list del Ministro della Salute, che vieta l’ingresso nel territorio nazionale ai cittadini che nelle ultime due settimane sono transitati in uno degli stati maggiormente a rischio (Serbia, Macedonia, Montenegro e Bosnia Erzegovina), tampone e conseguente esito dello stesso".

"Anche a Udine è accaduto quanto sta accadendo in molte altre realtà: poliziotti messi in “sorveglianza fiduciaria” dopo essere venuti a contatto con migranti che sono risultati positivi al tampone Covid. La politica si deve prendere le proprie responsabilità, il Ministro dell’Interno e il Capo della Polizia in primis, devono garantire la salute dei poliziotti, di tutte le forze dell'ordine e di tutti i cittadini".

"Gli operatori di Polizia continuano a essere particolarmente esposti, inutilmente, a rischi professionali e, nonostante i numerosi gridi di allarme e le segnalazioni fatte dal Sap, nessuna ulteriore tutela è stata prevista. Spesso si ha l’impressione di essere mandati allo sbaraglio, rischiando non solo l’incolumità fisica, ma anche la nostra salute e quella delle nostre famiglie", conclude la nota del Sap Udine.