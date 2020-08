Migranti, Raugna replica a Roberti

"Gentile Assessore Roberti, La prego di citarmi un mio virgolettato, una frase detta pubblicamente o anche in privato, in cui dico di voler accogliere a Grado “clandestini”, che siano essi minorenni o meno. La lettera che Le è stata inviata era di ben altro tenore, sottoscritta da 28 sindaci e sottendeva a denunciare la vostra incapacità a gestire un fenomeno conosciuto e riconoscibile, che tutt’è fuorché un’emergenza", scrive Dario Raugna.

"Dire che il Sindaco di Grado voglia accogliere dei “clandestini” è una bufale bella e buona, su cui si articola una discussione paradossale da parte di chi, non avendo argomenti, non trova niente di meglio che infinocchiare i propri interlocutori".

"Altrove basterebbe questo per gettare discredito su chi alimenta delle panzane, ma non da noi, complice un’informazione che tutto fa tranne che verificare le fonti. La verità è che, purtroppo, l’immigrazione è sempre esistita e sempre esisterà, fintanto che nel mondo perdureranno le disuguaglianze. Questo lo comprende qualsiasi persona dotata d’intelletto, cosicché per chi governa si pone il problema di come poter gestire al meglio questo fenomeno".

"Avete riempito (e continuate a riempire) le cronache nazionali e locali di slogan, a cui è seguito il vuoto spinto sotto forma di proposta di governo e adesso, per nascondere le vostre miserie, siete costretti a rilanciare, alzando ulteriormente il tiro. Nasce su questi presupposti la sua azione intimidatoria in risposta al nostro appello, in cui la invitavamo ad abbandonare la propaganda, vista l’impossibilità di procedere legalmente alle espulsioni di minori non accompagnati".

"Che dire poi dell’esternazione del consigliere regionale Calligaris, che milita nel suo stesso partito, il quale per risolvere in radice il problema dell’immigrazione sparerebbe ai migranti. Premere il grilletto di una pistola contro un essere umano, per Tex Calligaris, sarebbe un gesto di una semplicità disarmante, un po’ come bere un caffè al bar oppure ospitare dei Covid Positivi in una struttura sanitaria non adeguata allo scopo. Questa è gente “del fare”, non dimentichiamocelo. Anche senza riflettere. Sapete solo alimentare odio e paura, elementi indispensabili alla costruzione del vostro pensiero politico, ma alla resa dei conti, quando di tratta di dimostrare con i fatti la validità delle vostre proposte, vi sciogliete come neve al sole lasciando ignuda la vostra incommensurabile arroganza", prosegue Raugna.

"Governavate l’Italia con un vicepremier nonché Ministro dell’Interno, ma i soli risultati apprezzabili sulla gestione dei flussi migratori portano ancora il nome di Marco Minniti (PD) e del nostro Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, due persone che anziché sbraitare ai quattro venti lanciando continui strali e proclami, hanno messo in moto la diplomazia (questa vostra sconosciuta), tessendo una rete di rapporti internazionali indispensabili per portare avanti un’efficace azione di governo".

"Ma all’Amministrazione Regionale non interessano la gestione e il governo dei problemi, impegnata com’è ad alzare continuamente l’asticella dello scontro e poco incline a risolvere le questioni pratiche che stanno emergendo in tutta la loro drammaticità. Amministrare significa gestire con raziocinio e lungimiranza la cosa pubblica, non certo fomentando un clima di scontro buono solo per promuovere la macchina del consenso, che per inciso avete già ottenuto visto che vi trovate al governo della nostra Regione. Presto tutti potranno misurare con mano la validità della vostra azione, noi sindaci sottoscrittori lo stiamo già facendo esprimendo tutta la nostra preoccupazione verso un futuro sempre più incerto e meno gestibile".

"Gentile Assessore, dopo mezzo mandato improntato sul nulla siamo arrivati alla resa dei conti e il continuo ricorso alla retorica intimidatoria, divisiva e maleodorante che vi caratterizza non sarà sufficiente a nascondere la vostra pochezza. Alimentare un clima da stadio in un memento in cui finanche le finali di Champions League si svolgono a porte chiuse non serve a nessuno. Mettete in campo la vostra squadra e fateci vedere il bel gioco, se ne siete capaci. Continuare a prendersela con l’arbitro e con i vostri avversari lamentando rigori inesistenti è un esercizio che ha vita breve. Servono i risultati e questo finalmente iniziano a comprenderlo anche i tifosi della politica", conclude il sindaco di Grado Raugna.