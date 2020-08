I sindaci del Fvg non ci stanno e accusano il Governo di voler scaricare la gestione dei migranti sui Comuni, soli e privi di direttive nell'affrontare un'emergenza di difficile gestione anche e soprattutto dal punto di vista sanitario.

Il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, fa il punto della situazione dopo che i continui rintracci di richiedenti asilo sul territorio regionale, a suo dire, “hanno fatto precipitare la situazione a tal punto da sembrare una pentola a pressione pronta a esplodere”.

“Il Governo intende scaricare sui sindaci tutto il peso dell’immigrazione incontrollata - attacca Bernardis -. Secondo le modifiche volute dal Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, potrebbero essere proprio i municipi e gli amministratori a doversi sobbarcare le incombenze, economiche e sanitarie, per l’individuazione di nuovi centri di accoglienza e l’attuazione dei progetti di integrazione per sedicenti migranti. Personalmente trovo questa decisione una vera e propria vergogna, inaccettabile da tutti i punti di vista”.



“Oramai rintracciare sedicenti profughi può trasformarsi in un’odissea per un sindaco di un piccolo Comune, a maggior ragione quando i cosiddetti migranti si dichiarano di minore età. A tal proposito – continua Diego Bernardis - è eloquente l’esperienza raccontatami da un sindaco del territorio che, dopo aver rintracciato minori stranieri clandestini sul suolo comunale, ha dovuto provvedere in prima persona a fargli effettuare il tampone. Come non bastasse, se ci fosse stato un risultato positivo al Covid-19, sarebbero state massicce le problematiche relative alla quarantena per la comunità cittadina, il tutto in attesa che i servizi sociali reperissero una struttura disposta ad accogliere anche chi fosse risultato positivo”.“Mi pare proprio che la direzione intrapresa dal Governo di Pd e M5S è quella di far pagare il business dell’immigrazione clandestina agli italiani - continua l'ex sindaco di Dolegna del Collio - e, soprattutto, al nostro territorio. Invece di prevedere controlli costanti, respingimenti, rimpatri coatti e il ripristino della sorveglianza a tutti i valichi, 24 ore su 24, si scarica sui sindaci e sulle comunità tutta l’incapacità di chi oggi guida il Paese. Sono fortemente preoccupato per la piega che sta prendendo la situazione, se necessario saremo pronti alla barricate”.

Il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commenta, invece, la telefonata che il ministro dell’Interno Lamorgese ha fatto stamani al sindaco di Gonars Ivan Boemo.

“Una telefonata non costa nulla e soprattutto non impegna - sottolinea Novelli -. Come non impegnano gli annunci di un governo che qualche giorno fa, rispondendo a una mia interrogazione, non ha fatto che confermare la sua incapacità di gestire il fenomeno della rotta balcanica. Non è più tempo di promesse: i sindaci e i cittadini di Udine, di Gonars e di tutto il Fvg chiedono fatti, interventi in grado di arrestare il flusso di migranti clandestini e alleggerire la pressione sulle strutture di accoglienza della nostra regione”.

“Altri immigrati ospitati alla Cavarzerani sono risultati positivi al Covid. Questo porterà probabilmente a un prolungamento della quarantena per chi è nella struttura, con il rischio di nuove proteste. Una situazione insostenibile - insiste Novelli -: si mandi l’esercito in un contingente adeguato per la sorveglianza del confine, si isolino i contagiati e si spostino i migranti negativi al Covid in altre strutture in altre regioni. Il Fvg non può esser lasciato solo nella gestione di un’emergenza che il governo Pd-5stelle continua a trascurare”.