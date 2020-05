Migranti, vigilare sulla rotta balcanica

La senatrice Tatjana Rojc ha scritto oggi una lettera alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per formalizzare la richiesta "alla luce degli sviluppi recenti, di valutare interventi finalizzati alla vigilanza delle frontiere dell'area Schengen realizzati possibilmente in ambito Ue". Rojc nella lettera ricorda i "proficui esiti dell’accordo sottoscritto tra Italia e Slovenia lo scorso 24 ottobre, quando si è convenuto di rafforzare le attività di cooperazione per il contrasto all’immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani che operano lungo la cosiddetta rotta balcanica" e confida in una "ripresa del dialogo e della collaborazione tra i Paesi interessati dal fenomeno, a cominciare dalla vicina Slovenia".

La segretaria del Pd provinciale di Trieste, Laura Famulari, ha segnalato "la necessità di intervenire per tempo, finché le dimensioni dei flussi sono ancora limitate. Dal momento che l'emergenza Covid19 è ancora in atto, è in ogni caso opportuno fare tutto ciò che serve per evitare che i richiedenti asilo si aggirino senza controllo sul territorio, anche a tutela della salute dei cittadini".