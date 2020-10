Milano rende omaggio alle vittime delle foibe

"Oggi in piazza della Repubblica abbiamo inaugurato un monumento in ricordo dei martiri delle foibe, degli scomparsi e dei 350.000 esuli dalla Venezia Giulia, dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", annuncia su twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Con questa opera Milano vuole commemorare il sacrificio degli italiani dell’Adriatico orientale, per non dimenticare un orrore, a lungo negato, che pesa ancora sulle coscienze di tutti".

"Atto doveroso alzare nella Capitale morale del Paese una stele in ricordo delle vittime delle foibe. Significativo che dal progetto alla posa in opera si siano susseguite giunte comunali diverse e abbia contribuito la società civile, a conferma di come la tragedia delle genti istrodalmate sia entrata nel patrimonio delle Istituzioni e della società. La coralità dell'intento supplisce al ritardo giustamente segnalato dal sindaco Sala. Atti condivisi come questo contribuiscono a ridare dignità a sofferenze troppo a lungo dimenticate". Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, commentando l'inaugurazione a Milano di una stele in ricordo delle vittime delle foibe, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala.