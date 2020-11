Militarizzazione della formazione in Tibet

L’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, ha presentato un’interrogazione all’Alto Rappresentante Ue, sostenuta da diversi colleghi, sulla militarizzazione della formazione da parte della Cina dei contadini e pastori del Tibet.

“Stando a un rapporto della Fondazione Jamestown, nella prima metà del 2020, il 15% della popolazione tibetana, oltre mezzo milione di contadini e pastori si è arruolato in centri di addestramento di tipo militare per il lavoro nelle industrie - spiega Lizzi -. Nel 2019 e nel 2020 la Regione autonoma del Tibet ha introdotto nuove politiche per promuovere la formazione sistematica, centralizzata e su larga scala e il trasferimento dei lavoratori rurali in esubero in altri parti del territorio. Secondo il partito comunista cinese, i tibetani sono persone da riprogrammare: riducendo l’influenza negativa della religione buddista, trasformando il pensiero e l’identità e imparando la legge e il cinese. Per raggiungere risultati significativi la pressione sui funzionari sarebbe molto alta. La presenza di indicatori di coercizione e di indottrinamento mette chiaramente in grave pericolo il patrimonio linguistico, culturale e spirituale della minoranza tibetana. Ho chiesto alla Commissione europea se sia a conoscenza della situazione, quali azioni intenda intraprendere per tutelare i diritti del popolo tibetano e se nei futuri negoziati con la Repubblica popolare cinese terrà conto della campagna di assimilazione forzata nei cosiddetti campi di rieducazione, utilizzata da Pechino nei confronti delle minoranze”.