Mille firme in poche ore per il Tagliamento Unesco

Mille firme, raccolte nell’arco di poche ore, per chiedere al ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, e al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che il Tagliamento sia patrimonio dell’umanità Unesco e che la Regione si faccia parte attiva di questa azione, tornando sui suoi passi dopo la bocciatura, da parte della maggioranza, della mozione del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia – sottoscritta da tutti i consiglieri di opposizione – che la sollecitava in tal senso.

La petizione, lanciata ieri dal segretario del Patto per l’Autonomia, Massimo Moretuzzo, ha raccolto subito l’ampia adesione di quanti ritengono che il Tagliamento – l’ultimo corridoio fluviale intatto delle Alpi, un ambiente unico, dal valore universale, che ha contribuito alla costruzione dell’identità di un territorio dalla storia millenaria – merita la massima tutela possibile. Un coro unanime al quale si sono aggiunti numerosi esponenti del mondo culturale friulano: artisti, scrittori, giornalisti che, nel corso di un’edizione speciale de “I giovedì del Patto” in diretta Facebook, coordinata dal segretario Massimo Moretuzzo e dallo scrittore Tullio Avoledo, hanno fatto sentire la loro voce a sostegno della candidatura, tra parole di devozione e di apprezzamento per il “grande fratello” che unisce tutti attorno alle sue acque.

Sono intervenuti – portando il loro contributo, in diretta o video – l’attore e regista Andrea Collavino, la giornalista e scrittrice Elisa Cozzarini, l’attrice e regista Carlotta Del Bianco, il regista Alberto Fasulo, il rapper Dj Tubet, lo storico, scrittore e operatore culturale Angelo Floramo, il cantautore Franco Giordani, il cantautore, poeta e scrittore Gigi Maieron, lo scrittore e poeta Maurizio Mattiuzza, il musicista, scrittore e contadino sociale Stefano Montello, lo scrittore Stiefin Morat, l’attore e regista Claudio Moretti, il narratore Paolo Paron, il cantautore Pablo Perissinotto, lo scrittore e drammaturgo Paolo Patui, il sound designer, musicista e documentarista Renato Rinaldi, l’attore e regista Massimo Somaglino, il cantautore Renzo Stefanutti e l’attrice e autrice Aida Talliente.

"Il progetto di fare del Tagliamento un patrimonio Unesco è un sogno grande, degno di un popolo fiero come il nostro. È anche un chiaro segnale della direzione che dobbiamo prendere, una decisione che va verso la vita e la liberazione delle nostre terre dai gioghi della cementificazione e delle coltivazioni basate sulla chimica, che rendono la terra e l’acqua e l’aria velenose. Il modello di sviluppo che qualcuno si ostina a proporre porta ricchezza solo per pochi, e sfruttamento e inquinamento per tutti gli altri", ha affermato lo scrittore Tullio Avoledo.

Dal riconoscimento del Tagliamento patrimonio dell’umanità dipende, infatti, anche il nostro futuro – è stato detto –, un futuro che traccia per questa terra un modello di sviluppo innovativo basato sulla sostenibilità ambientale, sul turismo di qualità e sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio.

