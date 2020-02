Milleproroghe, 4 milioni per gli esposti amianto

“Ammonta a quattro milioni la somma messa a disposizione nel decreto Milleproroghe a favore dei malati di mesotelioma non professionale. La misura si rivolge alle persone che hanno contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto o per comprovata esposizione ambientale”. Lo rende noto la capogruppo dem in commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani, che aveva presentato un emendamento in proposito, fatto proprio dal Governo.

“Questo atto concreto – spiega la parlamentare – vuole indicare che per il Governo e per il Pd rimane aperto il lungo e sofferto dossier delle malattie asbesto-correlate. Così cominciamo ad aggiornare la legislazione, anche perché nei prossimi anni è purtroppo atteso un aumento dei casi di mesotelioma”.

Le risorse stabilite dal Milleproroghe permetteranno di destinare a questa categoria di malati, per l’anno 2020, una somma di 10mila euro in luogo dei 5600 precedenti, che potranno essere assegnati in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per eventi accertati a decorrere dal 2015. Non solo, ma in caso di decesso, si prevede che la somma sia destinata agli eredi. L’aumento inoltre riguarda anche gli anni pregressi dal 2015 al 2019.

“Rispetto alla perdita di una persona cara nessuna somma può dirsi sufficiente ma l'aumento – conclude Serracchiani - era un impegno che abbiamo preso anche con le associazioni e l’abbiamo mantenuto".