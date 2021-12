Minacce no vax, Massimiliano Fedriga sotto scorta

Il governatore Massimiliano Fedriga è stato messo sotto scorta, in seguito alle pesanti minacce che, da tempo, gli rivolgono i ‘no vax’.

Le sue posizioni, anche da Presidente della Conferenza delle Regioni, a favore della vaccinazione e del Green Pass (‘base’ e ‘Super’) lo hanno fatto oggetto di lettere minatorie, commenti social e anche scritte sui muri, come accaduto pochi giorni fa a Osoppo.

La tutela da parte delle forze dell’ordine è scattata da una settimana, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. “Spero, in particolare per la mia famiglia, che questa cosa duri poco”, ha commentato Fedriga.

Diversi i messaggi di solidarietà. "Vicinanza e solidarietà a Massimiliano Fedriga per le pesanti intimidazioni da parte di gruppi di no vax. Conoscendo Massimiliano, avranno l’effetto opposto come lo hanno su chi sa di avere responsabilità importanti a salvaguardia della sicurezza e della salute della nostra comunità", così su Twitter il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato.

"La scorta al presidente Fedriga è un brutto segnale per la democrazia, avvolta sempre più da un pesante clima d'odio creato contro le istituzioni (e non solo), da una minoranza incapace di un dialogo alla luce del sole. A Fedriga e alla sua famiglia la piena solidarietà del gruppo consiliare regionale del Partito Democratico, afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti. "Non è la prima volta che a un presidente della Regione viene assegnata una scorta (lo stesso avvenne qualche anno fa nei confronti di Debora Serracchiani), ma che ciò accada in piena pandemia per aver invitato i cittadini a vaccinarsi contro il covid è riprovevole, così come è inaccettabile che sia messa a rischio la sicurezza personale e della propria famiglia".

"Assurdo che ci sia ancora chi pensa che il vaccino e il green pass non siano la principale arma contro il covid ma una pozione velenosa e uno strumento di controllo. Ancor più assurdo che questa minoranza rumorosa non solo rischi di vanificare gli sforzi delle istituzioni e l'azione responsabile della stragrande maggioranza, ma minacci pure chi si sta prodigando per tutelare la salute e l'economia. Un quadro assurdo per cui chi urla alla limitazione delle libertà costringe un presidente di Regione a vivere sotto scorta. A Massimiliano Fedriga la mia vicinanza e l'incoraggiamento a proseguire sulla strada verso l'uscita dalla pandemia", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Violenze, minacce e intimidazioni non devono trovare posto nel dibattito politico. La notizia che il Presidente Fedriga sia stato messo sotto scorta per le minacce ricevute è il segnale che si è oltrepassato qualsiasi limite di decenza. Ringrazio le autorità e le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per quello che svolgeranno nella difesa di chi sta amministrando una Regione in un momento difficile come quello di una pandemia globale prendendo delle decisioni difficili ma responsabili. Sono sicuro che il Presidente Fedriga non si farà intimorire. Massima solidarietà a lui e a tutta la sua famiglia da tutto il movimento della Lega del Friuli-Venezia Giulia", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg Marco Dreosto.

"Totale solidarietà, vicinanza e sostegno al governatore del Fvg e alla sua famiglia. Gravissime le minacce subite. Ci auguriamo che autori e responsabili vangano presto individuati e perseguiti. Questo clima d'odio è inaccettabile. Massimiliano Fedriga sta svolgendo con grande senso di responsabilità un lavoro egregio nell'interesse esclusivo della salute dei cittadini e per proteggerli da una pandemia in continua mutazione. Obiettivo che si garantisce non con la violenza, ma con i vaccini", così il deputato Massimiliano Panizzut, capogruppo Lega in Commissione Affari sociali della Camera.

“Piena solidarietà a Fedriga, vittima di continue e vili minacce in questi giorni perché ha avuto ‘il coraggio di decidere’. Non si possono tollerare in alcun modo questi episodi di violenza che hanno costretto, tra l’altro, il Presidente ad essere sotto scorta. Spero che i colpevoli vengano individuati nel più breve tempo possibile: i friulani ed i giuliani sono sempre dalla parte della legalità e della giustizia”, dichiara la deputata della Lega Aurelia Bubisutti.

“So cosa significa, è da maggio che vivo in questa situazione: solidarietà a Massimiliano Fedriga governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni da oggi sotto scorta dopo le minacce dei #novax! Basta: si intervenga duramente contro questi pazzi!”. Lo scrive su Twitter Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.

“A nome del gruppo consiliare regionale di Forza Italia esprimo la massima vicinanza al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, costretto a vivere sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo no vax”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Giuseppe Nicoli. “Ancora una volta, ci troviamo a condannare i gesti di una minoranza mossa da odio e ignoranza. Una deriva che va arginata con determinazione, individuando e perseguendo i responsabili delle minacce in qualsiasi forma siano espresse”.

"Sono forti, quanto scontate, le espressioni di solidarietà e vicinanza anche da parte della comunità slovena nei confronti del presidente Fedriga dopo le ennesime minacce che hanno portato le autorità competenti a disporre il servizio scorta". Lo afferma in una nota il consigliere regionale e segretario politico della Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, aggiungendo che "è abominevole che un pubblico amministratore possa ritrovarsi minacciato soltanto per aver fatto il proprio dovere a tutela della salute pubblica e del rispetto delle leggi".

"Stiamo assistendo da troppi mesi a una pericolosa escalation di aggressiva intolleranza - aggiunge Gabrovec - che sfocia troppo frequentemente in una vera e propria violenza da parte di estremisti, autonominatisi paladini no-vax, che prendono di mira indistintamente medici, giornalisti e pubblici amministratori. Va così a montare un clima d'odio e di diffidenza - conclude la nota - che di certo non aiuta in una fase difficile e delicata della lotta alla pandemia. Troviamo tutti insieme occasioni di sereno dialogo e confronto democratico tra soggetti che la pensano diversamente, respingendo invece con decisione ogni sforamento nell'illegalità e sovversione".

Solidarietà e vicinanza al Presidente @M_Fedriga e alla sua famiglia. Grazie per il grande impegno profuso per la nostra comunità. Un abbraccio dalla Segreteria, dal Direttivo e da tutte le Sezioni della #LegaSalvini della Provincia di Udine — elena lizzi (@elenalizzi) December 6, 2021

È inaccettabile che @M_Fedriga sia costretto a vivere sotto scorta. Ma chi pensa che possa cambiare idea rispetto a ciò a cui crede per tutelare la salute dei cittadini non lo conosce. Grazie per l’impeccabile lavoro che svolge per il #FVG. Un abbraccio a lui e alla sua famiglia pic.twitter.com/fJLhI0P7zb — Vannia Gava (@VanniaGava) December 6, 2021