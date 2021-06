Minoranze, Rojc incontra Letta

“Sono molto soddisfatta: è stato un incontro importante, molto significativo per l'intera comunità slovena che rappresento in Parlamento. E’ stata anche l'occasione per condividere con il segretario l’attenzione doverosa verso i Paesi dei Balcani Occidentali, strategici per Italia e Ue”. Così la senatrice del Pd Tatjana Rojc, al termine dell'incontro con il segretario Enrico Letta, oggi al Nazareno.

“Ho avuto la possibilità – ha proseguito Rojc – di illustrare al segretario nazionale del mio partito i problemi principali che riguardano l'intera comunità linguistica slovena, trovando conoscenza e disponibilità per la loro soluzione. A cominciare dalla piena applicazione delle norme della legge di tutela 38/2001 che riguardano la scuola e, più in generale, gli aspetti della cultura della minoranza, come un esito positivo della vicenda del Narodni Dom".

"Ho avuto modo inoltre di fare presente a Enrico Letta - ha aggiunto la senatrice - come la decisione, da me avversata sin dall'inizio, di approvare la riduzione del numero dei parlamentari senza prevedere adeguate soluzioni per la minoranza, comprometta in modo serissimo la possibilità che gli sloveni siano ancora rappresentati nel Parlamento nazionale a fronte - ha concluso - di seggi garantiti per la minoranza italiana che vive in Slovenia e Croazia".