Minuto di silenzio in Aula per la morte di Andrea Simone Lerussi

I lavori del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunito in presenza a Trieste nell'emiciclo di piazza Oberdan, sono stati aperti questa mattina da un commosso ricordo dedicato alla memoria di Andrea Simone Lerussi.

Il minuto di raccoglimento dell'Aula è stato inoltre anticipato dalle parole del presidente del Cr Fvg, Piero Mauro Zanin, e del capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, che hanno ricordato le qualità umane e professionali del giovane politico scomparso soltanto poche ore prima.

Lerussi, strappato ieri alla vita da una patologia incurabile a soli 36 anni, era stato segretario provinciale del Partito democratico udinese e ormai da alcuni mesi era impegnato in una coraggiosa lotta contro la grave malattia. Già protagonista di un forte impegno in qualità di rappresentante degli studenti dell'Università di Udine, nel 2010 era diventato segretario provinciale del Pd friulano. Nel 2013 era stato anche candidato alla presidenza della Provincia di Udine, conquistando il 41,08% dei voti e sfiorando il ballottaggio soltanto per poche decine di preferenze.