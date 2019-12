Misure insufficienti mentre la crisi picchia duro

"Questo centrodestra a traino Lega insiste con provvedimenti di propaganda o banalmente copiati mentre propone il nulla assoluto sull'economia, sulle imprese, sull'edilizia e la sostenibilità ambientale. Da Fedriga dovevano arrivare i fuochi artificiali, ha portato in aula solo un colpo di teatro". Così il consigliere regionale Cristiano Shaurli (Pd) commenta il "pacchetto per la famiglia" presentato dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga durante la discussione della manovra finanziaria Fvg.

"Un pacchetto per la famiglia davvero 'rivoluzionario' che comprende banalmente - osserva Shaurli - la conferma del bonus bebè già introdotto dal centrosinistra, più un contributo ancora tutto da definirsi per i centri estivi, con una copertura finanziaria limitata che, conti alla mano, potrebbe aggirarsi su qualche decina di euro. Misure assolutamente insufficienti mentre picchia duro una crisi che denunciamo da mesi, mentre 250 famiglie della Safilo sono a rischio, assieme alla lunga lista di crisi già aperte".

Per Shaurli "se non c'è lavoro, il bonus bebè da solo non fa aumentare le nascite, se non c'è lavoro, le famiglie non solo non fanno figli ma se ne vanno".