Misure più restrittive in tutta Italia: chiudono le attività non necessarie

Nuove misure più restrittive per tutta Italia. Chiudono tutte le attività non necessarie. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte questa sera, in un messaggio a tutti gli italiani. Ecco le sue parole.

"Grazie a voi che state a casa. L'Italia sta dando prova di grande rigore e di grande resistenza. Domani gli altri Paesi ci ammireranno e ci prenderanno come esempio positivo perchè, grazie al senso di comuntà, avremo vinto questa battaglia. Siamo stati i primi a essere duramente colpiti, ma anche a reagire".

"Questa sfida riguarda la salute ma anche l'economia, fatta di tante piccole e medie imprese. Nelle scelte fatte, abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi e i valori in gioco. Al primo posto per me c'è e ci sarà sempre la salute. Solo alcuni giorni fa vi ho chiesto di restare a casa e la stragrande maggioranza di voi l'ha fatto. Ero consapevole che si trattava di un primo passo e non sarebbe stato l'ultimo. E' giusto in una situazione così procedere per gradi. Oggi è il momento di compiere un passo in più, quello più importante".

Conte, quindi, annuncia la chiusura di tutte le attività non necessarie, mentre rimarranno sempre aperti alimentari, farmacie e parafarmacie e chi vende generi di prima necessità. Quindi nessuna corsa ai supermercati.

Saranno invece chiusi negozi, bar, pub e ristoranti, ma anche parrucchieri, centri estetici e mense, se non rispettano le distanze di sicurzza.

"Per le attività produttive invitiamo al lavoro agile, alle ferie o ai congedi retribuiti. Le aziende potranno chiudere i reparti non indispensabili. Industrie e fabbriche potranno rimanere aperte ma con adeguati protocolli di sicurezza e nel rispetto del decreto. Restano garantiti i servizi di pubblica utilità (banche, poste, assicurazioni...) e i trasporti. Consentita anche tutta l'attività per il settore primario - agricoltura e zootecnia, con tutte le filiere di trasformazione - sempre nel rispetto della normativa".

"Dobbiamo limitare gli spostamenti alle sole attività lavorative, di salute o di prima necessità, come fare la spesa. L'effetto lo vedremo tra un paio di settimane", ha poi aggiunto Conte. "Se i numeri cresceranno ancora, non significa che dovremo affrettarci a varare nuove misure".

A fine messaggio, Conte ha poi annunciato la nomina di un commissario delegato per le strutture ospedaliere che avrà poteri per gestire personale, ospedali e acquisto di presidi necessari. L'incarico è stato affidato a Domenico Arcuri, ad di Invitalia.

"Se tutti rispetteremo le regole, usciremo più in fretta da questa emergenza. Abbiamo bisogno di 60 milioni di italiani, ognuno dei quali potrà giovarsi dei propri e degli altrui sacrifici. Restiamo distanti oggi, per abbracciarci più stretti domani. Tutti inseme ce la faremo", ha concluso Conte.