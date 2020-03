Mobilità del personale scolastico, penalizzato anche il Fvg

"L'ordinanza ministeriale sulla mobilità di docenti, personale Ata ed educatori penalizza anche il Fvg. Va immediatamente ritirata e ripensata dopo un confronto con le forze sindacali, l’altro soggetto firmatario del contratto sulla mobilità", dichiara il senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.

"Il provvedimento, infatti, non può essere contrario allo spirito e alla lettera delle norme straordinarie per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. È vero che, essendo la procedura informatizzata, gli interessati possono trasmettere la domanda da casa. Il problema è la compilazione: il contatto con gli uffici di consulenza è indispensabile anche per molti lavoratori della scuola della regione, onde districarsi in un quadro normativo complesso e variegato; né gli interessati possono essere in possesso di dati fondamentali per la scelta come gli aggiornamenti su pensionamenti e posti rimasti vacanti dopo le operazioni di nomina in ruolo relative all’anno scolastico in corso, consultabili solo negli uffici territoriali del ministero dell’Istruzione o nelle sedi delle organizzazioni sindacali", conclude Pittoni.