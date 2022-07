Monfalcone approva il rendiconto di gestione

E' stato convocato per questa mattina alle ore 9.00 il secondo Consiglio comunale del secondo mandato Cisint, che, tra i punti all’ordine del giorno, ha visto l’approvazione del Rendiconto di gestione 2021, la verifica degli equilibri, nonché l’Assestamento del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Il Sindaco Cisint, ricevuto il parere favorevole da parte del Collegio di Revisione dei Conti, ha espresso soddisfazione perché il Comune di Monfalcone oggi riesce a portare in Aula il rendiconto 2021 e l’assestamento al bilancio di previsione quando alcuni Comuni non lo hanno ancora approvato, mentre Monfalcone l’ha fatto già il 17 gennaio.

Con l’assestamento discusso oggi sono stati adeguati gli stanziamenti all’andamento della gestione, con un aumento complessivo delle risorse per il 2022 pari a 6.307.441,28 euro (di cui 2.708.521,12 euro in conto capitale), 621.432,40 euro nell’esercizio 2023 (di cui 280.000,00 euro in conto capitale) e per 293.932,40 euro nell’esercizio 2024.

Le maggiori entrate di competenza derivano principalmente da contributi regionali e statali già concessi o in fase di concessione e da entrate da recuperi tributari.

In particolare si tratta di trasferimenti regionali per i Servizi Sociali, per le attività culturali, per la sicurezza, la manutenzione del patrimonio (manutenzione Oratorio Foschian per trasferimento scuola Sauro), fondi statali a valere sul PNRR per i servizi di ambito e per l’efficientamento del Teatro comunale, nonché ulteriori risorse per il completamento dell’immobile di Via Rossetti e degli impianti termici in alcuni edifici del quartiere di Panzano.

Inoltre, con l’approvazione del rendiconto di gestione 2021, si destina la parte disponibile dell’avanzo di amministrazione sia per far fronte alla maggior spesa per le utenze, sia per impiegarlo in investimenti sulla viabilità e sulla casa di riposo (acquisto di nuovi letti). Per l'anno 2022 vengono applicate le tariffe TARI in misura pari a quelle dell’anno 2021.

Nel corso della seduta, il Sindaco, Anna Maria Cisint, ha anche illustrato all’Aula i fondi del PNRR finora ottenuti per costruire o ristrutturare il patrimonio dell’Ente.

Nello specifico, sono stati assegnati 1.528.000 € per il Centro Sportivo Integrato, 5.600.000 € per la scuola Cuzzi, 1.450.000 € per la scuola Randaccio, e 2.800.000 € per il rischio sismico della medesima scuola, 2.100.000 € per la scuola S. Nicolò e 527.000 € per l’efficientamento energetico del Teatro comunale. Sono inoltre in fase di elaborazione ulteriori 4 progetti che interessano siti in Via Volta, Via Valentinis, Via XXIV Maggio e Zochet.

Inoltre, il Sindaco ha specificato che la variazione discussa oggi è stata possibile nonostante nel 2022 siano rimaste invariate le tariffe rispetto al 2021.

Nello specifico, è stato sospeso il pagamento della Tosap, con esonero dal pagamento del relativo canone di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2022, per i commercianti e per i mercatali operativi in centro città e a Marina Julia e, per l'anno 2022, le tariffe TARI sono rimaste invariate rispetto al 2021.