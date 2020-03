Monfalcone, Cisint chiede lo stop di Fincantieri

“Anche oggi, come ogni giorno nelle ultime settimane, ho visitato il cantiere e mi sono confrontata con la direzione dell’azienda. La produzione è rallentata perché molte ditte dell’indotto non si sono presentate: la chiusura, per un paio di settimane, del sito Fincantieri non sarebbe una tragedia dal punto di vista della produttività del cantiere, recuperabile in altro periodo, ma molto probabilmente servirebbe a mettere al riparo centinaia di lavoratori, le loro famiglie e la nostra città", dichiara il sindaco di Monfalcone Anna Cisint.

"All’interno dello stabilimento lavorano circa 6mila dipendenti, diretti e indiretti, molti di loro di ditte esterne che non hanno dotazioni di protezione individuale. Per alcune lavorazioni, inoltre, come la carpenteria, gli operai lavorano a stretto contatto e non possono rispettare la distanza di sicurezza per evitare eventuali contagi del Codiv-19. Apprezziamo gli sforzi che l’azienda sta facendo per sanificare ambienti e aumentare la vigilanza ai varchi dove si possono verificare assembramenti, ma in questo momento di estrema emergenza sanitaria chiediamo che si ricorra a interventi drastici”, conclude Cisint.