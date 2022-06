Monfalcone, Cisint fa il punto sull'ambiente

La candidata Sindaco Anna Maria Cisint, insieme a Sabina Cauci, hanno fatto il punto su quanto realizzato nei cinque anni su verde, ambiente, energia e progetti futuri. Il piano green per i prossimi anni di Cisint vede al centro l’aiuto a cittadini e PMI per aiutare i quali sono già state avviate le operazioni per la creazione di comunità energetiche che saranno realizzate nei prossimi cinque anni e consentiranno un risparmio fino al 30% sulle bollette di cittadini, artigiani e piccole imprese. Un’operazione doverosa in questo momento di crescita del prezzo delle materie prime.

Il verde pubblico che vedrà un notevole aumento di alberi nel centro cittadino con la realizzazione della nuova piazza, operazione in linea con quanto realizzato in questi anni nei quali le aree verdi cittadine sono aumentate con la creazione dei Parchi Benessere 1 e 2: chiamati così per la presenza di sole essenze a basso contenuto di polline che favoriscono, così, le persone allergiche.

I Pesci raccoglitori a Marina Julia e nel centro città hanno consentito la raccolta di oltre 7 tonnellate di tappi in 5 anni. Tappi che, in questo modo, non sono dispersi nell’ambiente.

Per quanto riguarda i piccioni dal 2016 il lavoro invernale di allontanamento ed estivo di sterilizzazione ha portato alla diminuzione degli esemplari di 4.574 unità cosa che ha reso alcune aree della città nuovamente vivibili. Via Rosselli ad agosto del 2016 era invivibile, non si poteva passare sul marciapiede centrale perché c'era il guano che imperava sovrano impedendo il passaggio davanti al Duomo. Noi abbiamo preso seriamente in mano le cose non solo dal punto di vista delle potature degli alberi e della sistemazione delle caditoie, ma anche per quanto riguarda tutto il ragionamento dei volatili. Bisogna intervenire in maniera seria quando ci sono dei problemi, lo abbiamo fatto per i piccioni, lo abbiamo fatto per i ratti, lo stiamo facendo e continueremo a farlo e vi ringrazio moltissimo per le segnalazioni.

Per quanto concerne la derattizzazione, invece, sono presenti all’interno del Comune 1000 esche che possono essere aumentate nelle aree segnalate dai cittadini in massimo 48 ore.

Sulla questione A2A ci siamo sempre impegnate per evitare che i cittadini di Monfalcone fossero ancora esposti ai fumi della centrale. I limiti consentiti delle emissioni della centrale a Carbone sono stati più che dimezzati proprio a tutela dei cittadini. Stiamo combattendo un potere forte a tutela dei cittadini.