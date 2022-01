Monfalcone, Cisint incontra il nuovo Console bengalese Mjh Jabed

Il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha incontrato il nuovo Console Generale di Milano Mjh Jabed. Al centro dell'incontro la necessità di migliorare l'integrazione dei cittadini all'interno del tessuto cittadino.

Il Sindaco ha chiesto e ottenuto dal Console l'impegno a collaborare per implementare la conoscenza della lingua, ma soprattutto perché siano fatte urgentemente della attività per la conoscenza dell'educazione civica a partire dallo studio della Costituzione, delle norme e degli usi e costumi italiani.

"L'integrazione passa anche per l'utilizzo della lingua italia nei centri culturali e in famiglia. Per questo anche le donne dovrebbero essere più coinvolte nella vita sociale" ha dichiarato il Sindaco.

A conclusione dell'incontro il Sindaco ha chiesto anche la collaborazione affinché si possano ottenere dati per i controlli delle situazioni anagrafiche e patrimoniali dei cittadini Bengalesi residenti in città.