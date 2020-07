Monfalcone, città viva grazie a buone scelte

Il Comune di Monfalcone ha dovuto fare scelte difficili durante l’emergenza sanitaria, che hanno dato i risultati sperati e per il quale il sindaco Anna Maria Cisint ha avuto le lodi, non soltanto della sua comunità. Può fare un bilancio di oltre due mesi di emergenza sanitaria? “È stato per Monfalcone un periodo molto difficile. Abbiamo fatto scelte importanti, che ci hanno consentito di avere una contenuta incidenza di malati rispetto alla popolazione. Ogni mattina facevamo molto presto un brieng per far fronte all’emergenza e rispondere alle esigenze della cittadinanza, restando poi operativi per tutta la giornata. Tra le decisioni che si sono rivelate più determinanti, la chiusura della casa di riposo quando il provvedimento era ancora facoltativo, a febbraio. Nello stesso tempo abbiamo chiesto e ottenuto alla cooperativa che fornisce gli operatori di mantenere sempre lo stesso personale nella struttura. Questo ha permesso ai 120 ospiti di essere protetti, senza essere lasciati però nell’isolamento. Ho voluto poi puntare molto sulla comunicazione, con dirette Facebook in un’ottica di trasparenza, per mantenere sempre aggiornati sulla situazione i cittadini. In quei momenti tanto difficili abbiamo poi dato supporto psicologico e l’aiuto della Protezione civile comunale, che si è rivelata indispensabile e che costantemente sul campo con una sessantina di operatori, abbiamo fornito assistenza alla cittadinanza, anche portando spese e medicinali. In questo ci hanno aiutati anche le associazioni, in primis DinAmici e Settembre in vita, tramite cui abbiamo raccolto risorse che ci hanno anche permesso di predisporre container all’esterno del pronto soccorso del San Polo per fare un’azione di filtro tra i pazienti e separare gli eventuali positivi dagli altri”.

Come sindaco, qual è stato il momento più duro? “Ritrovarsi senza tutto il comando della polizia locale: il fatto che il comandante Bagatto sia risultato positivo ha implicato che tutto il comando e tutta la struttura fossero messi in quarantena o smart working, per essere prudenti. Un altro momento molto difficile è stato quando mi sono imposta di convincere Fincantieri a chiudere. Un passaggio per noi di fondamentale importanza: in questo mi hanno aiutata molto sia l’Asugi sia il presidente Fedriga”.

E quale quello che l’ha reso più orgogliosa della sua comunità? “La comunione d’intenti, insieme al fatto che tante persone anche non di Monfalcone mi hanno riconosciuta come leader dell’ambito territoriale”.

Come si sono preparate le attività che hanno aperto il 18 maggio? “Abbiamo lavorato insieme con artigiani e piccoli imprenditori. Come Comune abbiamo messo a disposizione un fondo per i micro imprenditori, abbiamo ridotto la Tari del 50 per cento ed esonerato per il 2020 dal pagamento della Tosap tutte le microattività. Inoltre, abbiamo consentito alle attività di allargarsi negli spazi esterni. La decisione di gestire il bilancio così ci ha consentito di ripartire nel modo migliore”.

Si può dire che la fase 3 sia cominciata? “Senza dubbio sì, la stiamo anche appoggiando. Per esempio sul nostro litorale, a Marina Julia e Marina Nova, la scorsa domenica c’erano 10mila persone. La fase 3 per noi significa fiducia e supporto prima di tutto. La città si presenta bella, le iniziative estive del cartellone Monfalcone estate sono molto partecipate, quindi stiamo dimostrando che le cose si possono fare”. L’inizio della scuola è imminente.

Come si sta preparando il Comune? “Sono molto arrabbiata con il ministro, perché fin adesso le notizie sono arrivate in modo molto frammentato. Stiamo costruendo cinque scuole, ci siamo preparati facendo tutte le manutenzioni e da parte nostra siamo abbastanza pronti”.

Avete già pensato a nuove iniziative per aggregare le persone? “Siamo partiti con il sistema di supporto alla famiglia rappresentato dai centri estivi per 51 bambini e ragazzi alla settimana. In questi giorni partirà anche il centro anziani”.

Quali sono gli eventi rimasti in programma? “Noi non abbiamo cancellato eventi, li abbiamo solo organizzati diversamente. Abbiamo reso Monfalcone bella e accogliente, perché riteniamo fondamentale l’aspetto della fiducia e della piacevolezza a vivere la città. Devo dire che scelte che abbiamo fatto si sono dimostrate vincenti, perché la città è viva”.