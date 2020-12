Monfalcone, Comune e sindacati per il rilancio produttivo

Comune di Monfalcone e sindacati solleciteranno il Ministro Stefano Patuanelli per una serie d'interventi finalizzati alla crescita produttiva del territorio nell’ambito delle strategie e delle progettualità che il Governo sta predisponendo alla luce dei fondi europei per la ripresa.

E’ quanto emerso nel corso di un incontro fra il sindaco Anna Maria Cisint e i segretari provinciali dei sindacati, Casotto della Cgil, Turus della Cisl e Cinti della Uil, che hanno analizzato i problemi aperti e messo a punto uno specifico piano d’intervento.

"Monfalcone, pur avendo solo il 20% della popolazione della provincia, ha oltre il 26 per cento dei disoccupati totali, ben 1.260 sono coloro che usufruiscono della Naspi sul totale di 3.263 persone e 442 sono i percettori del reddito di cittadinanza, strumento che non risponde affatto alle finalità cui era destinato di accompagnamento all’impiego. A ciò si aggiunge la condizione delle imprese artigiane e di quelle commerciali, che hanno una percentuale altissima di ricorso agli ammortizzatori sociali”, spiega Cisint.

Comune e sindacati hanno espresso forti critiche per la mancanza di provvedimenti organici di sostegno al lavoro e alle imprese da parte del governo in quanto inadatti ad assicurare l’uscita dalla crisi e ad assicurando la ripresa. Al Ministero Patuanelli chiedono di assumere il piano di sviluppo basato tre punti.

Anzitutto lo sblocco degli investimenti, anche impiegando immediatamente i fondi già disponibili. Come i 22 milioni ancora fermi per lo scavo del canale del porto. Il secondo fattore è legato al modello produttivo della navalmeccanica in una nuova logica di perimetrazione che può garantire di rispondere ai fabbisogni della cantieristica con adeguate competenze professionali da parte della manodopera locale e con lo sviluppo delle reti d’impresa. Infine, si chiede l’aggiornamento di alcune normative e la semplificazione burocratica e amministrativa che hanno influito negativamente sulle scelte produttive, nel mercato del lavoro e nel rallentamento degli investimenti.