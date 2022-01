Monfalcone, convenzione con il Difensore civico

Sottoscritta oggi la convenzione per l'attribuzione delle funzioni di difesa civica, tra il Comune di Monfalcone, con il Sindaco Anna Maria Cisint, e il Difensore Civico regionale, Arrigo De Pauli.

La convenzione ha durata biennale rinnovabile e costituisce un servizio importantissimo per i cittadini, occupandosi di assicurare il tempestivo e regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e di rafforzare il sistema di tutela e garanzia nei confronti della pubblica amministrazione.

“La Pubblica Amministrazione lavora al servizio dei cittadini e ritengo corretto che i cittadini possano contare su un organo di controllo che tuteli loro e la collettività” ha dichiarato il Sindaco che ha poi sottolineato come la convenzione non comporti oneri per il Comune e, quindi, per i cittadini di Monfalcone.

“Ho voluto sottoscrivere la convenzione prima della conclusione del mio mandato per affiancare ai cittadini un servizio che ritengo importantissimo, affinché si consolidi uno strumento che possa fare da ponte con l'Amministrazione”, ha commentato il Sindaco. “Per un amministratore è fondamentale conoscere le problematiche della città anche attraverso questo servizio che offre l'opportunità di migliorare e di avvicinare l'Istituzione ai Cittadini”.

“Ci tenevo che Monfalcone siglasse la convenzione perché è una città importante per la Regione. Il mio ruolo si pone in una posizione intermedia tra il Comune e i cittadini in materia di disfunzione, irregolarità, ritardi”.