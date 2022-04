Monfalcone, ecco la lista di Cristiana Morsolin

Sarà presentata ufficialmente domani, sabato 30 aprile, alle 11.30, al gazebo della coalizione di centrosinistra in piazza della Repubblica, la lista civica Partecipare Per Monfalcone a sostegno della candidatura a sindaco di Cristiana Morsolin.

Si tratta della seconda lista dopo quella de La Sinistra, presentata qualche settimana fa, a scendere formalmente in campo per le elezioni del 12 giugno.

I candidati sono 18, la maggior parte dei quali Under 30. "Si tratta di una lista che conta per la maggioranza volti nuovi della politica, che hanno deciso di mettersi in gioco per portare nuove idee e soprattutto raccogliere le istanze delle generazioni più giovani", spiegano dalla coalizione. "Il logo scelto è quello di un puzzle di diversi colori che simboleggia un abbraccio: emblema della complessità, ma anche del senso di comunità che Monfalcone può e deve ricostruire. Temi forti del programma della lista Partecipare Per Monfalcone sono la tutela dell’ambiente, la coesione sociale, l’attenzione per le scuole, lo sviluppo sostenibile, la vivibilità, tramite piccole ma importanti azioni concrete".