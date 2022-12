Monfalcone, il 2023 sarà un anno pieno di novità

Per Monfalcone si annuncia un 2023 ricco di grandi novità: si concludono e diventano patrimonio della città alcune delle grandi opere volute dal sindaco Anna Maria Cisint e, nello stesso tempo, l’azione del Comune si arricchisce di una serie significativa di nuovi interventi che spaziano in molti settori, dal sociale alla cultura, dai lavori all’ambiente.

Orgogliosa di un anno trascorso, caratterizzato soprattutto dal clamoroso successo elettorale personale, ma anche da una serie di risultati rivendicati come punti di svolta (nell’economia, nella cura del territorio e nell’affrontare le nuove emergenze energetiche), il sindaco Cisint ha dedicato la conferenza di fine anno soprattutto a presentare l’agenda delle novità alle porte che, già a partire dai primi tre mesi del 2023, danno il segno di una stagione dei cambiamenti, frutto del lavoro degli ultimi anni.

Si parte con l’inaugurazione della nuova gradinata dello stadio, nel quadro di un piano rilevante d’investimenti nello sport, per seguire a febbraio con il carnevale che ritorna nella rinnovata piazza della Repubblica e con la Cantada eseguita sotto il “pilo”, realizzando un’aspirazione da sempre nel cuore dei monfalconesi.

Ma ci sono anche i nuovi allestimenti al Museo della Cantieristica, dove verrà allestito uno “spazio Fincantieri”, inseriti nuovi modelli navali, tra cui l’ultima nata Seaside della Msc e uno storico tracciato in legno. E poi, sempre a inizio anno, la cartellonistica che segnerà il nuovo sentiero fra il Centro Visite e il lago di Pietrarossa, cui si aggiungerà, nel corso del 2023, un punto di assistenza e-bike, nel quadro della valorizzazione della struttura che è in corso da alcuni anni.

Si aggiungerà entro marzo, in tempo per la stagione estiva, il nuovo sistema “Scopri Monfalcone”, primo esempio in regione di promozione turistica del territorio in realtà aumentata con app e QR code.

“Negli ultimi cinque anni - rileva il sindaco Cisint - la trasformazione della città è stata profonda ed è sotto gli occhi di tutti. Le politiche messe in campo per la sicurezza, la pulizia, l’abbellimento, il verde pubblico, le scuole e l’edilizia, le piste ciclabili, l’assistenza e la sanità, ormai sono diventate un segno distintivo dell’amministrazione e continueranno ad essere praticate e rafforzate. In questo quadro nel 2023 i monfalconesi potranno beneficiare e utilizzare molte concrete novità, piccole e grandi, che daranno valore e prestigio ulteriore a Monfalcone, che oggi è considerata una città all’avanguardia nei processi di ammodernamento e rinnovamento urbano. Fra questi, un posto di rilievo assume la nuova piazza sul mare che verrà inaugurata dove prima c’era il vecchio e degradato porticciolo Nazario Sauro, il punto più a nord del Mediterraneo, e su cui puntiamo per ripristinare i collegamenti marittimi con il golfo di Trieste".

"Ma c’è anche l’avvio dei dragaggi, opera fondamentale nel rilancio in corso del nostro porto, che da trent’anni tutti hanno promesso e nessuno era riuscito a portare ad attuazione. In cima al nostro impegno, tuttavia, c’è un aspetto fondamentale, quello del lavoro, che è stato impostato nel 2022 con la nuova dirigenza di Fincantieri e vogliamo tradurre in risultati per la manodopera locale e l’indotto. Nel campo dei lavori pubblici l’elenco delle realizzazioni che matureranno nell’anno nuovo è lungo e va da Marina Julia, con il piano di riqualificazione e il ripascimento della spiaggia ai lavori di adeguamento funzionale della casa di riposo. Le novità del 2023 riguardano nel contempo tante altri interventi di cui sono orgogliosa come quelli che riguarderanno la disabilità - con la costituzione del Forum - i giovani, i nostri nonni, il rafforzamento del festival Geografie con la sezione “natura è cultura”, il museo della città murata a piano terra del municipio, nel recupero della memoria storica, lo sviluppo della nautica, il sistema scolastico. Questo piano d’interventi è l’omaggio dell’amministrazione ai monfalconesi che hanno voluto confermarmi la lo loro fiducia in modo così ampio e con ciò hanno evitato che la città tornasse indietro. Per questo sono ancor maggiormente impegnata verso la mia comunità”.