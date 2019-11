Monfalcone, il sindaco Cisint 'accoglie' le Sardine

E' iniziato il conto alla rovescia per la prima manifestazione di piazza delle Sardine Fvg, in programma sabato 30 novembre alle 17 in piazza Della Repubblica a Monfalcone. In vista dell'appuntamento, il Sindaco della città dei cantieri, Anna Maria Cisint, ha deciso di inviare un messaggio ai partecipanti.

"Alle sardine autoconvocate a Monfalcone, benvenute nella Città che in questi tre anni ha saputo esprimere l’orgoglio della propria identità e la volontà di riscatto dall’abbandono e dal degrado nel quale si era identificata per troppo tempo.

Benvenute sardine nella Città che ha iniziato a mettere ordine e a governare l’accesso al lavoro offerto dai cantieri per i dipendenti delle aziende in crisi e per la manodopera locale e regionale in cerca di impiego; nella Città che ha rilanciato il proprio sistema sanitario dopo anni di depauperamento dei servizi ospedalieri e di quelli territoriali; nella Città della cultura, delle grandi mostre, del nuovo museo della cantieristica, della stagione teatrale di qualità, della Città che si è classificata al quinto posto fra i centri della regione per gli investimenti culturali.

Nella Città dell’attenzione ai giovani, del nuovo rapporto con le istituzioni scolastiche e con le associazioni giovanili impegnate nel Centro giovani, del piano di investimenti per rinnovare gli edifici scolastici, nella Città del rispetto verso i colpiti dall’amianto, che, assieme alla Lega contro i tumori, finanzia la ricerca e promuove le bonifiche puntando a qualificare i servizi sanitari e quelli sociali.

Benvenute sardine nella Città che, a testa alta, vuole continuare nel proprio riscatto sociale, culturale e morale, aperta a coloro che hanno proposte costruttive e chiusa a chi propugna pregiudizi e contrasta con l’odio coloro che, eletti democraticamente dai cittadini, svolgono quotidianamente e con serietà il proprio mandato.

Spetterà ai cittadini monfalconesi, a conclusione del mandato, il giudizio sulla nostra esperienza amministrativa e la scelta se andare avanti sulla strada del cambiamento in corso o ritornare a un passato di cui, sinora, la Città non ha sentito alcuna nostalgia".