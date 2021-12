Monfalcone in piazza per il ‘vaccino libero’

Sabato 18 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 in piazza della Repubblica a Monfalcone, Monfalcone Meticcia invita tutti a partecipare al presidio informativo per sostenere le ragioni dell’iniziativa dei Cittadini Europei ‘Nessun profitto sulla pandemia’. L’obiettivo è raccogliere un milione di firme perché la Commissione Europea sia costretta a discutere la possibile moratoria dei brevetti sui vaccini.

“Tutti abbiamo diritto alla salute. Questo diritto non può essere condizionato da dove vivi o da quanto sei ricco”, spiegano gli organizzatori. “In una pandemia, ricerca e tecnologie dovrebbero essere condivise rapidamente in tutto il mondo. Un'azienda privata non dovrebbe avere il potere di decidere chi può accedere alle cure o ai vaccini e a quale prezzo. I brevetti forniscono a un'unica azienda il controllo monopolio sui prodotti farmaceutici essenziali. Questo limita la loro disponibilità e aumenta il costo per chi ne ha bisogno”.

“Ma sono stati i nostri soldi pubblici a sopportare il rischio delle prime ricerche che hanno reso possibile i vaccini. Ciò che è stato pagato dal popolo dovrebbe rimanere nelle mani della gente. Purtroppo la Commissione Europea continua a opporsi alle richieste di Paesi come India e Sudafrica, della società civile e perfino alle tre risoluzioni approvate recentemente dal Parlamento Europeo che andavano in tal senso. Sembra che per la Commissione conti più salvaguardare i profitti delle case farmaceutiche che la salute dei cittadini”, prosegue la nota.

“Il motivo ultimo per rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale Covid-19 è che la salute è un diritto, non una merce. Chiediamo una moratoria sui brevetti sui vaccini, trasparenza e controllo pubblico”.