Monfalcone incontra il nuovo cda Ater

Gli interventi per l’edilizia pubblica riguardanti il nostro territorio sono stati al centro dell’incontro fra il sindaco, Anna Maria Cisint, l’assessore Giuliana Galimberti e il nuovo consiglio d’amministrazione dell’Ater, con il presidente Fabio Russian e i consiglieri Francesca Tubetti e Tiziana Maioretto. Il sindaco Cisint ha rilevato come il Comune, “dopo tanti anni di assenza, si è fatto carico di un piano di investimenti rilevante di circa tre milioni e mezzo di euro, fra cui rientra anche la ristrutturazione di Casa Mazzoli, otto appartamenti in via Rosselli e la sistemazione dell’edificio di via Valentins 88”. A sua volta, come annunciato dal presidente Russian, l’Ater interverrà sui due edifici di a sua volta interverrà sui due edifici del numero 70 a e b per un loro completo rifacimento per 20 appartamenti che saranno consegnati nel 2021 e nel cui ambito alcuni alloggi saranno riservati a copie giovani, sotto i 35 anni, a copie anziane, sopra i 56 anni e uno per vittime di violenza di genere. In questo modo verrà riqualificata un’area abitativa importante trattandosi dell’accesso alla città.

“La riforma dell’Ater con il nuovo consiglio d’amministrazione – ha osservato il sindaco Cisint - consente di fare un salto di qualità nei reciproci rapporti in funzione di rispondere meglio alle esigenze rappresentate dagli utenti e alla gestione da parte dell’ente territoriale di molti alloggi di proprietà comunale”. A questo proposito è stato stabilito l’impegno di attivare un costante scambio di flussi informativi per dare sollecita risposta alle esigenze emergenti, ma è stata anche annunciata la determinazione di accorciare al massimo i tempi di riatto degli immobili e delle manutenzioni per ridurre al minimo il periodo di non utilizzo. Fra gli obiettivi che saranno perseguiti dal nuovo consiglio d’amministrazione un impegno particolare riguarderà l’efficienza energetica degli alloggi secondo le più avanzate tecniche e normative.