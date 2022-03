Monfalcone, la centrale a carbone entra nel dibattito elettorale

"Nonostante le tante rassicurazioni del sindaco Cisint, che come suo stile quando non sa come risolvere i problemi li nega, ecco che si troviamo con una centrale A2A nuovamente attiva e alimentata a carbone", attacca la candidata sindaco del centrosinistra a Monfalcone, Cristiana Morsolin.

"Un fatto sul quale, come opposizione, avevamo attirato l’attenzione nell’ultimo consiglio comunale, sottolineando che già a dicembre c’erano stati segnali di una ripresa dell’attività. Ma alle nostre segnalazioni il sindaco aveva risposto come sempre minimizzando, spiegandoci che erano solo prove e che quando si parlava di riattivare gli impianti a carbone non ci si riferiva a Monfalcone. E, invece, ci si riferiva proprio a Monfalcone, e le prove erano evidentemente propedeutiche a una riattivazione", continua.

"E perché accade questo? Perché in sei anni di chiacchiere non è stato fatto nessun serio progetto di riconversione energetica, nessuna strategia futura per quell'area che coinvolgesse la regione o il ministero. Non parliamo di buffi e velleitari rendering (quelli non mancano mai) ma di strategie concrete. Ed è inutile che Cisint adesso chiami in causa le altre forze politiche per salvarsi dagli impicci, le ricordiamo che lei è alla guida di Monfalcone e il suo collega leghista Fedriga è alla guida della Regione: sta quindi a loro, che governano, prendere le decisioni.