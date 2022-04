Monfalcone, la città che parla 84 lingue diverse

Nel vocabolario Monfalcone dovrebbe essere sinonimo di multietnico. Il capoluogo della Bisiacaria infatti, pur contando 29.233 residenti, di cui 8.367 stranieri, ospita 84 comunità diverse. La più numerosa, coi suoi 3.817 esponenti, è quella del Bangladesh, seconda, in Italia, soltanto a quella di Roma. Seguono le comunità rumene, croate e bosniache, ma, a parte il primo caso che conta 1.506 residenti, i numeri delle altre non superano le poche centinaia. Scendendo nei dettagli, le nazionalità europee sono 34, quelle africane 18, quelle asiatiche 17, quelle americane 14 e una australiana. Per alcuni Paesi, però, i rappresentanti si contano sulle dita di una mano. E’ il caso dei bielorussi, ghanesi e messicani.



I dati demografici dell’Istat fotografano una crescita della popolazione comunitaria ed extracomunitaria che non si è arrestata neanche con la pandemia, passando da una percentuale del 26,3 di residenti stranieri nel 2019 a quella del 28,6 nel 2021. Abbiamo chiesto al sindaco Anna Maria Cisint di fare una fotografia della situazione.



“Come si è evoluta? Come vuole la legge in Italia. Le leggi determinano le strategie dei Paesi. In Italia le nostre leggi dal punto di vista del lavoro, secondo me, hanno due gravi lacune. La prima è che è vero che ci sono le norme sui flussi, ma è anche vero che ciascuno può delocalizzare al contrario come vuole. Per esempio, un’azienda con ragione giuridica italiana, che ha stabilimenti in vari Paesi del mondo, può utilizzare anche in Italia manodopera straniera. E’ quello che accade da una vita a Monfalcone. Il lavoro, però, non è sempre a tempo indeterminato. Anzi, è spesso a singhiozzo. Quindi, un’azienda porta dipendenti che lavorano per trenta-sessanta giorni, poi sostituisce il personale e crea dumping giuridico e salariale. Questo è il primo problema. Il secondo è il fatto che gli stranieri anche con contratti di lavoro a tempo determinato, e la legge sul ricongiungimento lo consente, riescono a far venire qui tutta la famiglia e questo genera flussi piuttosto importanti. Quindi io non dò un giudizio di merito, se è giusto, o sbagliato. Dico che è così. Ci sono delle norme che in Italia andrebbero riviste a tutela anche di chi arriva”.“Certo. Assolutamente. Noi abbiamo fatto un grande lavoro non solo per la sicurezza, ma anche per la lotta al degrado. Non bisogna nascondere i problemi, se vogliamo che si risolvano. I problemi ci sono stati e ci sono ancora, non è stato mica tutto risolto coi datori di lavoro. A Monfalcone ci sono 290 foresterie. Questo vuol dire che ci sono 290 soggetti che ospitano persone che vengono ad abitare temporaneamente qua. Il 95% è dell’indotto di Fincantieri, la differenza si divide tra Cimolai e Mangiarotti. Per quanto ci riguarda, abbiamo lavorato coi datori di lavoro, perché spieghino ai dipendenti che devono imparare l’italiano e seguire le regole che tutti seguiamo, perché la città sia il più vivibile possibile, anche per essere più sicuri nell’ambito del lavoro. Questo è importante e quindi noi costantemente, anche con opuscoli e depliant, condividiamo questi percorsi”.“Noi abbiamo fatto grandi operazioni di controllo della città che non è diretta in particolare a stranieri o italiani. E’ diretta alla tutela della sicurezza, alla lotta al degrado al di là di chi la compie. Nel caso della Coppa d’Africa, per esempio, certo c’erano stati problemi coi senegalesi. Ma è successo anche in altre situazioni che abbiamo risolto. I reati a Monfalcone in questi anni sono molto calati, perché abbiamo fatto grande lavoro di sinergia con le forze dell’ordine e soprattutto abbiamo investito circa 850.000 euro, anche di fondi regionali, destinati alla sicurezza per la video sorveglianza. Tutta Monfalcone è videosorvegliata, anche nei varchi di accesso. Questo è molto importante. Quando hai delle grandi aziende e tanto denaro che circola, questo è un aspetto fondamentale anche per la lotta a ipotesi di mafia. La microcriminalità è calata, sono calati i furti. E’ calata anche la criminalità di cui generalmente ci si occupa, per cui siamo soddisfatti".“Noi abbiamo fatto tutto ciò che era necessario. Abbiamo, scritto al questore, abbiamo contestualizzato anche al procuratore, abbiamo mandato tutti i documenti che dovevamo mandare e abbiamo fatto la stessa cosa anche con le aziende”.“Ci sono gli operatori della Forestale che ringrazio e frequentatori abituali, sentinelle importantissime. Da quell’episodio non abbiamo più verificato ritrovamenti di quel tipo. A Monfalcone, comunque, non si fermano, perché la rotta che hanno è verso Gorizia e altre destinazioni”.