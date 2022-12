Monfalcone, partiti i lavori per la rotonda R1

Partiti i lavori per la rotonda “R1”, per un quadro economico di 4,7 milioni. “Il punto più a nord del Mediterraneo e la nuova rotonda costituiscono un valore aggiunto per la nostra città e sono state pensate con il duplice scopo di valorizzare il Canale e rendere il traffico più snello in uno snodo cruciale” le parole del Sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint.

I lavori - spiegano l’Ing. Comuzzi, direttore lavori di Fvg Strade, e l’Ing. Ceschia, tecnico del Comune di Monfalcone - si snoderanno in più fasi. I primi cento giorni saranno dedicati alla realizzazione della discesa al porticciolo, per la quale, nei prossimi giorni, sarà necessario un restringimento di corsia su via Boito, nella tratta in direzione Trieste. Entro marzo quindi, l’uscita dal porticciolo sarà ultimata.

La seconda fase - il cui termine si prevede per settembre 2023 -, prevede lo spostamento del cantiere su viale Cosulich, dove “effettueremo un lavoro di scivolamento dello scavo”, spiega Comuzzi, “con un blocco di solamente una settimana”. Proposta questa,”che sgrava le casse da investimenti ingenti ed evita gran parte dei disagi al traffico", che sarà indirizzato su via Carducci per la direzione Trieste e via Roma per Grado. “A seguire le finiture delle corsie e, entro la fine della primavera 2024, la conclusione della rotatoria e la chiusura del cantiere” spiega il Sindaco.

Previsto anche un passaggio sotterraneo ciclopedonale che, dal centro di viale San Marco, emergerà al parco e si ricongiungerà alla ciclabile di viale Cosulich. La rete fognaria sarà deviata attorno alla rotatoria storia mentre, per lo spostamento dei sottoservizi, “utilizzeremo la trivellazione orizzontale controllata, vale a dire un tubo sotterraneo che convoglierà tutti i cavidotti” illustra Comuzzi.

“È una maxi operazione di sgravamento del traffico” commenta Cisint, “che implementeremo con l’istituzione dell’onda verde su viale San Marco per le auto”.

Entro la fine del mandato Cisint quindi, la zona del Valentinis cambierà del tutto look, “stiamo lavorando non solo per rendere Monfalcone attrattiva, per turisti e cittadini, ma anche per renderla più facilmente fruibile”, dettaglio questo, “che implementerà maggiormente le presenze in Città”, conclude il Sindaco.