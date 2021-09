Monfalcone, passo avanti per la nuova banchina commerciale

Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha dato l’assenso alla variante localizzata del Porto. In questo momento, Monfalcone si trova, dunque, a un passo dalla realizzazione della banchina commerciale, che sarà la più lunga d’Italia. La nuova struttura consentirà l’ormeggio semplice in totale sicurezza per tutti i lavoratori.

“Per noi avere il massimo degli spazi disponibili per la banchina commerciale è un obiettivo primario. Con questo parere, quindi, abbiamo fatto un passo enorme per ampliare la portata dei nostri traffici e per migliorare la disciplina della gestione crocieristica”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint. “La stessa “adunanza” romana ha sottolineato l’assenza di promiscuità tra afflussi della nautica, quelli commerciali e le manovre delle navi da crociera”.

Il Consiglio Superiore ha dato il suo assenso, con considerazioni e raccomandazioni di natura tecnica. I prossimi passaggi, propedeutici all’avvio dei lavori, saranno la valutazione ambientale in Regione e il parere della Soprintendenza.