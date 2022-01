Monfalcone, prosegue il cantiere al Canale Valentinis

Al via la prossima settimana la posa dei pali di fondazione per la creazione della platea che ospiterà la terrazza a mare sulla testata del Canale Valentinis nei pressi del porticciolo Nazario Sauro. Il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha voluto effettuare un sopralluogo sul Canale accompagnata dal Presidente del Consorzio di Sviluppo Economico Russo, il responsabile dei lavori, ingegner Pocecco, e i tecnici del Comune, ingegner Ceschia e geometra Pinelli.

Contestualmente proseguono a ritmo serrato i lavori di dragaggio del canale, partiti a dicembre, dopo l’Autorizzazione della Capitaneria di Porto, che era attesa per settembre, tanto che, ad oggi, dei 9.000 metri cubi di materiale da dragare sul fondo del canale sono già stati dragati più di un terzo con un ritmo di circa 350 metri cubi al giorno.

Al termine dei lavori il canale, che aveva una profondità media che comprometteva la navigabilità e l'ormeggio dei natanti a causa dell’accumulo di sedimenti sul fondo, avrà finalmente una quota batimetrica di – 2,50 metri sul livello medio mare consentendo pertanto anche l’attracco della motonave turistica che oggi collega Grado e Trieste.

Il Presidente Russo e l’ingegner Pocecco hanno stilato un cronoprogramma che prevede la fine della fase di dragaggio entro fine febbraio, fase che sbloccherà la costruzione della “terrazza” e l’inizio dei lavori di realizzazione della rotatoria stradale da parte Fvg Strade, opere il cui completamento consentiranno di dare valore al punto più a Nord del Mediterraneo integrando il canale nella città.

L’ultima fase dei lavori, prevista a maggio, consisterà nella costruzione della palazzina polifunzionale che ospiterà un’associazione nautica, una sala polifunzionale e un punto di ristoro.

“Stiamo dando dignità al punto più a Nord del Mediterraneo” ha commentato il Sindaco, “il mare entra a Monfalcone e separa il centro dalle Marine. Con questo lavoro uniremo ancora più i punti della città e daremo ai monfalconesi un nuovo biglietto da visita dopo anni di degrado. Questa grande operazione ci consentirà di diventare un riferimento nazionale per gli amanti del mare e per l'economia blu portando nuovi investimenti come già accaduto in questi anni e l'esempio di Red Bull è uno dei più importanti”.