Monfalcone, protocollo anti-Covid-19 per le anziende

La messa in campo di importanti interventi per garantire in modo efficace la sicurezza nei posti di lavoro è stata definita su iniziativa del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria, di cui è dirigente il dottor Luigi Finotto. “Essendo uno dei principali poli industriali regionali con tutti i relativi riflessi per la città e per la popolazione – rileva il sindaco Cisint – abbiamo inteso promuovere degli strumenti atti a determinare adeguate modalità di applicazione delle attuali disposizioni e dell’intesa fra governo e sindacati anche per gli aspetti più complessi e controversi. Si tratta di un insieme di azioni a supporto delle aziende in modo da rendere più agevole e chiara l’attuazione delle norme e nel contempo atti a dare garanzie per la tutela dei lavoratori. Monfalcone ospita importanti stabilimenti e una rete diffusa di piccole e medie imprese che, in questo modo, potranno contare su queste nuove modalità per affrontare questo grave momento”.

Tre in particolare i campi d’intervento che sono stati riassunti in un protocollo informale. Il primo riguarda l’indicazione dei comportamenti da seguire in relazione alle diverse situazioni che sono state messe a punto in base a una precisa checklist. Un secondo aspetto attiene all’attivazione di un numero telefonico specifico che sarà gestito dal Dipartimento Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, presso l’Azienda sanitaria, che potrà quindi fornire ogni utile supporto in materia. Infine, sarà attivata un’apposita squadra per verificare e sostenere l’attuazione delle misure previste all’interno delle imprese.

“Le attuali disposizioni – sottolinea Cisint – prevedono che possano rimanere attivi quei reparti nei quali è possibile assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie per contenere la diffusione del virus. In questi casi, con questi interventi abbiamo voluto porre una scrupolosa attenzione al rispetto condizioni di massima protezione e sicurezza”.