Monfalcone punta sull'Art bonus

Sarà dedicato all’Art bonus regionale l’incontro promosso dal Comune di Monfalcone d’intesa con la Regione, giovedì 1 luglio, alle 17.30, nella Galleria Comunale d’Arte Contemporanea.

Si parlerà di questo strumento volto a supportare e incentivare le erogazioni liberali nell’ambito delle attività e del patrimonio culturale, introdotto dalla Regione nell’ottobre 2019 e rivolto a persone fisiche, micro imprese e PMI, GI e fondazioni del Friuli Venezia Giulia.

L’art bonus regionale consiste in una rilevante agevolazione fiscale, nella forma del credito di imposta, sulle erogazioni liberali a sostegno dei progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e dei progetti di valorizzazione del patrimonio culturali.

“Un’opportunità – afferma l’Assessore alla Cultura, Luca Fasan – di grande interesse sia per i contenitori culturali del Comune di Monfalcone, come il Museo della Cantieristica, la Galleria d’Arte Contemporanea, la Biblioteca, il Teatro e la Rocca, che per le tante associazioni culturali che operano sul nostro territorio”.