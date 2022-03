Monfalcone, scoppia la polemica su 'veri e falsi profughi'

Proprio nel giorno in cui ufficializza la sua ricandidatura a Sindaco di Monfalcone, su Anna Maria Cisint si apre una polemica politica. Al centro delle critiche, il post della prima cittadina in merito all'accoglienza. "Questa tragedia della guerra ci ha dimostrato che ci sono profughi e... profughi", si legge. "Quelli veri, che ti fai in quattro per aiutare e quelli che sono arrivati a gruppi di soli uomini e con tutto il ‘contorno’ che conosciamo, purtroppo. Finché avrò possibilità aiuterò quelli veri. I profughi scappano dalla guerra, da Paesi in guerra. Il 'politicamente corretto' non fa per me".

"Mentre istituzioni, associazioni e molte famiglie, in Fvg e in Italia, si stanno impegnando a testa bassa per poter dare un contributo sincero al popolo ucraino che fugge dalla guerra, c'è chi invece, come il sindaco di Monfalcone (e non solo, anche in VI commissione giovedì abbiamo assistito a parole simili dal consigliere Calligaris) in maniera vergognosa e sbagliata, parla di fatto di profughi di serie A e di serie B, invitando a distinguere tra donne e bambini in fuga e migranti economici. A coloro che si stanno impegnando per la solidarietà va il nostro ringraziamento. Ma a chi usa la tragedia dell'invasione russa in Ucraina, come fa Cisint, per becera propaganda nel pieno di una campagna elettorale, diciamo che è un gesto deprecabile del quale, soprattutto in questo momento, nessuno sente il bisogno". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Fvg, Diego Moretti commentando le affermazioni del sindaco di Monfalcone riguardo al tema dei profughi.

"Chiunque scappi da guerre o dal rischio della vita (come in Siria o Afghanistan) va aiutato, senza distinzioni. Detto questo, nessuno di noi si è mai sognato di usare strumentalmente fatti così drammatici e tristi. Cisint, invece, non si è fatta scrupoli a utilizzare una tragedia simile in maniera strumentale. Triste, davvero triste".