Monfalcone senza bramme, il Tar dà ragione al Comune

Monfalcone è bramme free. “Per preminente interesse pubblico”, il Tar avvalla la scelta del Sindaco Anna Maria Cisint e dell'Amministrazione di Monfalcone di liberare la città dai mezzi eccezionali e respinge i ricorsi contro il Comune, che aveva negato il nulla osta al transito dei “carichi di acciaio” in città.

Le autorizzazioni periodiche consentivano alle società di trasporti di effettuare un numero illimitato di passaggi al giorno. Per tutelare il territorio, il Comune aveva affidato a un professionista un’analisi dello status e, alla luce dei risultati dello studio, il Sindaco aveva intrapreso il percorso di limitazioni, indicando parallelamente anche soluzioni viarie alternative all’attraversamento delle vie centrali di Monfalcone. Era il 2018.

“E’ una sentenza storica che premia il nostro percorso normativo e, soprattutto, riconosce l’importanza di liberare la città, sgravandola dalla pericolosità dei grossi mezzi che transitavano vicino ad abitazioni e scuole, creando inquinamento acustico e danneggiando il manto stradale”, ricorda Cisint.

“Tutti i monfalconesi ricordano passaggi continui, fino a 80/90 al giorno. Questi mezzi sono ora interdetti e questo ci ha consentito di potenziare il trasporto merci via mare fino Porto Nogaro e su rotaia, lavorando in sinergia con la Regione. Credo sia un esempio positivo per tutti”, conclude il Sindaco.