Monfalcone sigla il Patto per il lavoro

Il lavoro come fattore principale da salvaguardare in un contesto produttivo che potrebbe subire i riflessi delle vicende globali e di quelle energetiche e come risorsa del territorio a sostegno dello sviluppo. L’epilogo degli incontri che si sono susseguiti nel corso del mandato dell’Amministrazione Cisint ha trovato piena concretezza e fattibilità oggi, nella firma del Patto territoriale per il lavoro, lo sviluppo e la coesione sociale.

Il documento, suddiviso in 15 punti, prevede forme di Recruiting Day, abbinati alla riqualificazione professionale per sostenere l’assunzione di manodopera locale e la ricollocazione del personale nei casi di crisi aziendali; ribadisce la contrarietà al dumping contrattuale e salariale e il contrasto a fenomeni di subappalto irregolare; propone iniziative contro i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso. Sostiene la riconversione a favore dell’economia green e di perseguire ogni utile iniziativa di corretta gestione della transizione energetica nel nostro territorio.

Il Patto promosso dal Comune di Monfalcone è stato sottoscritto da Confindustria Alto Adriatico, da Cigl, Cisl e Uil, Confartigianato, Cna, Confcommercio e Vivacentro.

Presenti: il Sindaco Anna Maria Cisint, Massimiliano Ciarrocchi (direttore Confindustria Alto Adriatico), Thomas Casotto (Cigl), Luciano Bordin e Gianpiero Turus (Cisl), Andrea Di Giacomo (Uil), Ariano Medeot (Confartigianato), Maurizio Meletti (Cna) e Damiano Iurlaro (Vivacentro).