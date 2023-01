Monfalcone, verifiche sulla centrale a carbone

Una verifica sul campo all’interno dell’area dell’impianto: è la richiesta formulata dal sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint all’amministratore di A2A dopo l’incontro con i rappresentanti del rione Enel in Municipio.

L’emergenza energetica ha ridato a settembre piena operatività alla centrale a carbone e, da allora, si è aperto un contenzioso che ha per oggetto la mitigazione dei disagi che, da alcuni mesi, incontrano gli abitanti della zona: fumi, rumori, vibrazioni e polveri, conseguenza dell’attività dei due gruppi. Ora l’Amministrazione comunale propone alla società di fare un sopralluogo con tutte le parti, compresi il rione, la Regione, l’Arpa, e con il supporto di un tecnico, in modo da riscontrare come poter quantomeno minimizzare gli effetti dell’impiego del combustibile, dalle modalità di trasporto e utilizzo, agli sfiati delle caldaie ora indirizzati direttamente sulle abitazioni, anziché verso il mare aperto.

“Come Comune - ha rilevato Cisint - abbiamo preso atto delle difficoltà del mercato energetico causate dall’invasione dell’Ucraina che hanno determinato la ripresa produttiva degli impianti a carbone, ma assieme alle altre città interessate - Sassari, Brindisi, La Spezia, Civitavecchia e Portoscuso - abbiamo fatto presente al Governo i pesanti disagi di carattere ambientale che ne derivano, tenendo conto che anche l’applicazione delle più aggiornate misure tecnologiche riduce solo in parte le conseguenze dovute alla manipolazione, allo stoccaggio e all’impiego del carbone”.

“Per noi il problema assume una dimensione ancor più critica perché il nostro insediamento è collocato all’interno della cerchia urbana cittadina e, quindi, grava non solo sulle case vicine, ma anche in altri quartieri come a Panzano o in centro”.

“Alla luce del monitoraggio fatto dal rione Enel e dai documenti che ci sono stati forniti - sottolinea ancora il sindaco - abbiamo ripetutamente chiesto ad A2A di aprire un dialogo e di farsi carico della responsabilità sociale d’impresa per affrontare le segnalazioni dei residenti. Ne è seguita un'interlocuzione evasiva da parte della società, anche se il rione ci ha confermato che, sotto l’aspetto del rumore e delle vibrazioni, l’azione fatta ha portato a migliorare la situazione. Rimangono, tuttavia, molto interrogativi sul fatto che vengano adottate le procedure e le misure più opportune che possano ridurre gli effetti negativi alla luce anche degli utili che le società produttrici stanno realizzando in questa fase. Per questo riteniamo importante chiedere una verifica sul campo, aperta ai soggetti direttamente interessati, che può consentire di acquisire una conoscenza della situazione e fare le conseguenti valutazioni”.

L’incontro fra il sindaco Cisint e i rappresentanti del rione ha consentito di chiarire anche gli aspetti relativi al risanamento del sito. “Attualmente - ha spiegato il sindaco - sono in corso i lavori di rimozione dei serbatoi non legati all’impianto a carbone. Come Comune negli atti inviati anche alla società siamo stati chiari sulle nostre richieste che prevedono lo smantellamento di tutti gli impianti e corpi di fabbrica, come caldaie, sala macchine, Denox, la demolizione del camino e la dismissione del carbonile, operando un’adeguata pulizia e sistemazione dell’area, con le più opportune operazioni di bonifica del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee”.