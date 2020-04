Monfalcone, vertice per la fase due

Le prospettive della ripresa produttiva e il complesso binomio economia-salute sono stati al centro dell’importante incontro organizzato dal Comune di Monfalcone con i rappresentanti di tutte le realtà industriali del territorio e delle organizzazioni sindacali, il prefetto, il direttore dell’azienda sanitaria e del dipartimento di prevenzione, il presidente e direttore di Confindustria, il presidente del consorzio economico e il direttore di Confartigianato.

Il sindaco Anna Maria Cisint ha sottolineato, da un lato, l’esigenza di tener conto dell’emergenza sanitaria ancora in corso, dall’altro la necessità che la riapertura avvenga con l’adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione sia per i lavoratori, sia per le loro famiglie e la popolazione.

Dall’incontro è emerso come le aziende in attività, in quanto rientranti fra quelle autorizzate, abbiano tutte adottato i dovuti presidi e le altre, fra cui in particolare Fincantieri, abbiano predisposto piani idonei a assicurare il riavvio attraverso una gradualità di accessi e la messa in opera di interventi quali il controllo della temperatura e la limitazione relativa all’utilizzo solamente di personale residente nella nostra regione.

Il direttore dell’azienda sanitaria, Antonio Poggiana, ha osservato come siano ancora presenti rischi di diffusione del contagio, non essendo ancora iniziata una decisa curva discendente dei casi e, di conseguenza, devono continuare a essere presidiate in primo luogo le strutture sanitarie sotto stress per l’emergenza.

Il sindaco Cisint ha deciso di segnalare quanto emerso dall’incontro al Ministro delle attività produttive e al presidente della Regione, fra cui l’esigenza di mettere in atto, con la riapertura dei tavoli specifici di confronto con Fincantieri e i sindacati e con realtà industriali minori, nonché un allargamento della possibilità di apertura per aziende, come quelle della nautica che rischiano di compromettere i propri ordini di lavoro.

Il sindaco ha anche chiesto che la realtà produttiva di Monfalcone possa rientrare nella sperimentazione dei testi virologici al fine del monitoraggio dei lavoratori per una maggior sicurezza, che attualmente sono sperimentati al Burlo e sono stati adottati dalla Società Sbe.