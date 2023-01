Monfalcone vicina alle attività commerciali

Anche nel 2023 sarà concesso l’utilizzo gratuito delle aree pubbliche per tavoli, sedie e dehor. Per il terzo anno consecutivo il Comune di Monfalcone abbatte la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per le attività commerciali e le imprese di pubblico esercizio che svolgono la propria attività in città.

E’ quanto ha deliberato la Giunta comunale decretando, anche per il 2023, in analogia a quanto disposto per gli esercizi 2021 e 2022, di concedere l'utilizzo gratuito delle aree pubbliche disponibili per l’occupazione con tavolini, sedie e dehor, in modo da garantire spazi e distanziamento e al fine di ottimizzare e ampliare le zone lavorative, nella massima superficie pubblica esterna possibile e consentita.

Dal 2021 le occupazioni di suolo pubblico sono soggette a canone unico patrimoniale (CUP) e l’Amministrazione comunale, venendo incontro alle esigenze dei commercianti, già provati dalle conseguenze delle restrizioni da Covid e dal rincaro dei costi per l’energia, ha impiegato a tal fine 60.000 euro da stanziare nel redigendo schema di bilancio di previsione 2023/2025.

Il sindaco, Anna Maria Cisint, spiega le motivazioni del provvedimento: “Abbiamo deciso di concedere l’utilizzo gratuito delle aree pubbliche adiacenti agli esercizi commerciali e alle imprese di pubblico esercizio monfalconesi perché intendiamo dimostrare concretamente la vicinanza dell’Amministrazione ai commercianti. Sappiamo bene che gli ultimi anni sono stati molti difficili, soprattutto per i lavoratori di determinati settori, e questo provvedimento sgraverà gli esercenti delle spese dell’ex Tosap, consentendogli di estendere la superficie da adibire alla somministrazione di cibi e bevande e di avere maggiore disponibilità di posti per i clienti. Un’altra azione pensata per rendere la città più vicina alle esigenze e ai bisogni dei cittadini”.