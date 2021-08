Montagna, il paradosso friulano: si esporta l'80% del legno per riacquistarlo lavorato

Per sviluppare le risorse forestali, che sono una delle componenti fondamentali dell'economia nelle montagne del Friuli Venezia Giulia, il principio guida è che solo la gestione attiva del patrimonio boschivo ne garantisce la qualità.



È la posizione della Regione espressa ieri sera dall'assessore alle Risorse forestali e alla Montagna nel corso del dibattito dal titolo "… la Carnia tace ancora?" organizzato alla piattaforma polivalente di Ovaro.



È stato evidenziato da parte dell'assessore competente il paradosso, da superare, per cui il Friuli Venezia Giulia esporta l'80 per cento del suo legno e lo riacquista lavorato. Tra le soluzioni da perseguire sono state indicate l'aggregazione delle attività tra cui le segherie, di cui si vedono alcuni primi segnali - così come se ne vedono alcuni in altri comparti della



montagna quale il settore del latte - e l'accrescimento della

viabilità forestale. Oltre confine, in territorio austriaco, è

stato ricordato, la viabilità forestale è pari a 140 metri per

ettaro, mentre in Friuli Venezia Giulia non supera i 27 metri. A

giudizio dell'assessore, ci sono margini per migliorare la

percorribilità degli spazi, favorendo così lo sviluppo di

attività economiche senza pregiudicare in alcun modo la

sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda le fattorie didattiche connesse all'attività

agricola, a giudizio dell'Amministrazione regionale bisogna

riflettere sull'equivoco della loro funzione, che dovrebbe essere

a supporto formativo dell'economia, e non di carattere

assistenziale, prevedendo al caso strutture separate di

dichiarata funzione sociale.