Moretuzzo assolto dalle accuse di CasaPound

Massimo Moretuzzo è stato assolto dall’accusa di diffamazione. Il capogruppo in Consiglio regionale del Patto per l’Autonomia era stato querelato da Francesco Clun, leader di CasaPound Trieste, dopo l’incursione che quest’ultimo condusse il 4 agosto 2020 assieme ad altre 13 persone nel palazzo di piazza Oberdan, durante la seduta della Commissione che stava discutendo il Piano Immigrazione.

Il querelante sosteneva di aver perso il lavoro interinale in quanto Moretuzzo aveva definito l’azione del movimento di estrema destra eversiva e antidemocratica, aggiungendo che il dipendente della Regione doveva per questo essere cacciato dal suo impiego. Questa mattina il Tribunale di Udine ha assolto il consigliere perché “il fatto non costituisce reato”.

L’assoluzione è stata chiesta anche dal Pubblico Ministero. “I fascisti del Terzo millennio se ne facciano una ragione”, ha commentato il politico autonomista su Facebook, “non tutti girano la testa dall’altra parte”.