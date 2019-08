Morsolin attacca il bando affiti per agosto 2019

“Un giorno una parte dell'amministrazione si dissocia, a parole, da chi fa campagne contro i cittadini stranieri e il giorno stesso, però nei fatti, emana norme su come penalizzarli. Posizioni incoerenti ad un primo sguardo, ma in realtà in linea con la politica portata avanti da questa amministrazione a partire dai bambini esclusi dalle scuole, ai lavoratori multati perché pranzavano fuori dal cantiere e oggi ai cittadini che pagano regolarmente l'affitto”. Le dure parole arrivano da Cristiana Morsolin de La Sinistra per Monfalcone. “Una politica miope che oltre a penalizzare dei cittadini che regolarmente pagano le tasse a questo Comune penalizza anche tutti gli altri. E sì perché essendo molti i cittadini stranieri in affitto, togliendo loro il beneficio, Monfalcone vedrebbe di molto ridursi i contributi dalla Regione e difficilmente riuscirebbe ad accedere a quel 20% in più a cui ha avuto accesso finora permettendo così a quasi tutti quelli che si trovano a pagare un affitto di avere un contributo. Inoltre, non dimentichiamo che gli affitti non vanno in mano ai cittadini stranieri, ma ai proprietari delle case, in gran parte monfalconesi e spesso magari persone che non hanno patrimoni immobiliari immensi, ma che, per esempio, usano l'affitto per integrare la retta della casa di riposo del genitore. Alla fine per fare dispetto agli stranieri la Sindaca, come ogni volta, colpisce tutti i monfalconesi. Vorrebbe sottolineare differenze, dividerci in cittadini di seria A e di serie B e ci fa finire tutti in serie B”.