Morsolin e Moretti difendono il presidente della Banda di Monfalcone

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Cisint non perde occasione per aggiungere nomi alla sua lista di proscritti rei di non essere in linea con la propaganda dell'amministrazione comunale. Adesso lo fa con il presidente della banda civica Adriano Persi e con i sodalizi associativi”. A difendere Persi è la consigliere di minoranza Cristiana Morsolin de La Sinistra per Monfalcone. “Una evidente polemica strumentale per chi è stata colta con le dita nella marmellata. Infatti, a proposito della Banda Civica chiediamo a Cisint di farci vedere la convenzione che a quanto ci consta non esiste e il sodalizio riceve a fine anno il contributo alla stregua delle altre associazioni”.

“Spiace constatare che in democrazia una sindaca non sia capace di rispondere alle critiche con i fatti ma solo con attacchi a chi non la pensa come lei. Riteniamo grave l'ingerenza verso le attività delle associazioni come successo recentemente con il Rione Centro. Tale situazione è però solo l'apice di un sistema che ormai molti avvertono come una vera e propria ingerenza politica in ogni settore non direttamente gestito dal comune – prosegue Morsolin - che sta portando alla disgregazione del tessuto sociale cittadino. Ricordiamo che la libertà è partecipazione quindi anche diritto di parola e se necessario di critica. La città, come emerge da più parti ormai, è stanca di una donna sola al comando che pensa di poter dirigere tutti a bacchetta come fa con la sua maggioranza”.

Anche il consigliere regionale Dem, Diego Moretti, si schiera dalla stessa parte di Morsolin. “Dispiace che Cisint si sia scagliata in tale maniera nei confronti del presidente della banda comunale Adriano Persi, solo per aver segnalato al dirigente responsabile (con una PEC) l’inopportunità di una sottoscrizione come quella richiesta dal Comune ai presidenti di associazione beneficiari di contributi comunali. Quello che è peggio – sottolinea Moretti - sono le intimidazioni di Cisint, che prima fa ‘pesare’ a Persi un suo impegno politico passato, poi afferma che il contributo ricevuto dalla Banda per le nuove divise sia una sua gentile concessione (e non invece un sostegno alle attività svolte dalla Banda per la città e la sua comunità), continua con il fatto che solo grazie a lei Persi non è stato rimosso da presidente della Banda e infine gli intima, visto il suo ruolo, di ‘non far politica’. Ma siamo o no in una democrazia? Delirio di onnipotenza allo stato puro!”.

“Tutta la solidarietà ad Adriano e a tutti i presidenti di associazione che, pur di accettare il contributo del Comune, hanno dovuto firmare un atto con forti profili di illegittimità”, conclude Moretti.