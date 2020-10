Moruzzo taglia la Tari per imprese e famiglie in difficoltà

Il Consiglio comunale di Moruzzo ha approvato le nuove tariffe della tassa rifiuti. "Sono la conseguenza dell'entrata in funzione delle due autority regionale e nazionale, Ausir e Arera", spiega il Sindaco Albina Montagnese. "Cambia, quindi, il metodo di calcolo del Pef (cioè del costo del servizio) basato ora sul consuntivo del 2018 e anche il metodo di riparto tra spese fisse e variabili, che avrà l'effetto di calmierare l'imposta per chi ha grandi superfici".

"E' stata anche l'occasione per approvare una prima misura a favore delle imprese e delle famiglie in difficoltà maggiormente colpite dalla pandemia Covid-19. Le imprese appartenenti alle categorie chiuse per decreto avranno lo sconto direttamente in bolletta, mentre le altre imprese avranno tempo fino al 20 ottobre. Lo sconto accordato dal consiglio comunale per le imprese è del 90%: avremmo potuto limitarci a un 30% o 40% come fatto da altri enti", ha detto il vicesindaco con delega ai servizi Comunali Enrico Di Stefano, "per scontare gli effettivi mesi di chiusura, ma abbiamo scelto di fare qualcosa in più per venire incontro alle imprese e al terribile anno che stanno vivendo. E' anche il nostro modo per ringraziarle per tutta la collaborazione di questi mesi. Inoltre abbiamo scontato del 100% la tariffa rifiuti alle famiglie in difficoltà economiche, sia quelle che rientrano nel beneficio Sgate (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche) sia quelle che, negli scorsi mesi hanno, fatto richiesta all'ente di Bonus Alimentari, per un totale di 30.000 euro di agevolazioni che l'ente ha reperito nei risparmi del bilancio e che parzialmente potranno essere sostenuti dalla regione".

"Le famiglie sono il primo nucleo della nostra Comunità ma, al contempo, l'anello più debole, vanno sostenute sempre e messe al centro dell'azione amministrativa", conclude Di Stefano. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza consiliare, astenuti i consiglieri del gruppo Lega Nord Salvini.